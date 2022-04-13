【內房危機】恒大珠三角公司63個在建項目已全面復工復產　各地項目陸續恢復銷售（多圖）

▲ 【內房危機】恒大珠三角公司63個在建項目已全面實現復工復產 各地項目陸續恢復銷售

恒大 （03333） 公布，目前，珠三角公司63個在建項目已全面實現復工復產，復工率100%。同時， 各地區公司陸續有項目恢復銷售，部分地區更特價出售。 恒大地產在珠三角微信公眾號，廣州、佛山、惠州、清遠、陽江、梅州等城市十多個項目復工人數達標率超100%。同時，佛山恒大珺庭、湛江恒大外灘、順德恒大江灣、清遠恒大銀湖城、肇慶恒大西江名郡等多個項目陸續交付。

恒大全國413個樓盤特價銷售

另外， 在復工復產的同時，銷售工作也逐步恢復。 隨著中國復工復產率的全面提升、樓盤的順利交付，各地區公司陸續有項目恢復銷售，近日成都恒大天府半島開盤熱賣16.8億，一定程度上證明市場對恒大的信心在逐漸恢復。 此外，恒大全國413個樓盤也推出2000套特價現房、8000套特價期房的銷售。

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至於珠三角公司在廣州、佛山、肇慶、惠州、清遠、韶關、陽江等十多個城市，推出了近1000套特價現房及期房，產品類型涵蓋別墅、洋房、高層住宅、公寓、商舖等等。

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編輯：姚卓然