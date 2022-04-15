【港股分析】二季度攻守兼備！在市場迷霧中突圍

過去的一季度，受俄烏衝突這黑天鵝事件影響，國際金融市場大幅震盪，商品價格大漲，通脹憂慮飆升。進入二季度，我們認為市場仍被「五大迷霧」所困擾，包括：（1） 俄烏衝突發展、（2） 聯儲局加息步伐、（3） 中美關係、（4） 內房潛在風險、以及 （5） 內地疫情防控。雖然「五大迷霧」困擾市場，但我們認為攻守兼備的策略，可為投資者在迷霧籠罩的環境中獲得超額收益，也可為下半年迷霧漸散後快人一步在二季度提前做好配置準備。

（1） 俄烏衝突發展

俄烏衝突開始至今已超過一個月，目前西方對俄的官方制裁存在限制範圍，但民間商業的升級加碼使得制裁影響更加複雜化。市場關注俄羅斯能源主要的出口國歐盟對油氣輸入方面會否進行制裁，但我們認為歐盟對俄能源依賴難以短期找到替代，制裁進一步擴散到油氣的可能性很小。 目前消息來看，俄烏在軍事上的衝突還會持續一定時間。但西方制裁帶來的經濟壓力促使俄羅斯謀求儘快通過談判達成協議，加上雙方每天的戰爭開銷巨大，亦沒有長期作戰的能力和意願。

（2） 聯儲局加息步伐

受俄烏衝突影響能源及商品價格自2月下旬以來大漲，加劇環球通漲壓力。我們預期今年美國加息節奏先急後緩，預計全年加息次數為5-6次，短期而言，聯儲局加息不會受到收益率曲線倒掛的影響，在5 月、6 月的議息會議上仍然會連續加息，且5月加息 50點子的機會率極大，6也存在加息50點子的可能；而縮表預計將在5月宣佈，節奏可能更快。 10年期美債名義收益率在4月12日曾升穿2.8%水平，縮表預期升溫可能會導致利率上行速度加快。

（3） 中美關係

3月10日，美國證監會首次披露五家因《外國公司擔責法》被暫時列入「預摘牌清單」的公司，引起市場對中概股退市風險憂慮。在3月中旬，中美雙方表示繼續就審計問題進行溝通。我們預期11月美國中期選舉臨近，拜登政府或為民主黨人爭議選票，在中國問題上態度或轉趨反覆及強硬，以保民主黨在參眾兩院的控制權。

（4） 內房潛在風險

目前，房地產依然是內地面臨壓力最大的經濟領域，未來幾個月是保行業信用的關鍵時間視窗，因城施策、需求側托底的繼續落實、房地產市場銷售變化、並購的開展，值得緊密觀察。而近期內地亦有多個城市出台房地产放松政策，预计政策作用之下，行業基本面二季度起缓慢恢复。

（5） 內地疫情防控

3月開始，新一輪國內疫情擴散。我們預測，本輪疫情對經濟的拖累強度高於2021年三季度，對社消、住宿餐飲、交運、旅遊等接觸性行業的衝擊相對更大。預計對今年一季度GDP增速的拖累效應為0.5-1個百分點。雖然第九版診療方案的修訂並不意味著防控政策的放鬆，但隨著各項指引及政策不斷出台，亦有利於提升疫情防控效率，預計未來疫情對經濟的負面影響會逐步減弱，伴隨更加精確的防疫政策，二季度起內地消費或呈逐季復蘇狀態，疫情對服務消費預期的壓制將有所降低，消費的逐季復蘇也能得到保證，市場對內地經濟受疫情影響憂慮逐步緩解。

往後看，我們認為俄烏衝突主要影響在於推升全球通脹預期，預計二季度起周邊的地緣衝突和美聯儲貨幣緊縮這兩大風險因素將逐步淡化，但中美關係預期年內持續反復，內房潛在風險及疫情防控則需在二季度得到驗證，但預期在政策支持下二季度地產銷售回款或開始恢復，精確的防疫政策，令內地消費在二季度起或呈逐季復蘇狀態。看清「五大迷霧」後，我們列出以下可在二季度市場中突圍的投資建議及攻防策略供讀者參考，亦期待二季度籠罩環球市場的陰霾在下半年快速消散。

看清「五大迷霧」中的投資機會

「五大迷雾」下二季度攻防策略

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