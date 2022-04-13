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【AI人面辨識】烏克蘭引入美企AI辨識死者　惹準確度、私隱爭議

科技 13:10 2022/04/13

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審查安全技術組織IPVM人面辨識專家Conor Healy批評，不應在戰亂中使用人面辨識技術。（法新社及官網圖片）

俄烏戰爭持續接近兩個月，不少烏克蘭平民在戰亂中慘遭殺害。烏克蘭當局為辨認戰亂中的死者身份，於上月決定引入美國人面辨識公司Clearview AI的人面辨識技術，惟消息一出，即引來各界對該技術準備度的質疑，更指該企涉嫌侵犯個人私隱，造成爭議。

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據外媒《BBC》報道，自烏克蘭使用該技術後，已成功辨識多名死者身份。當局曾在烏克蘭東部發現一具男性屍體，頭部有明顯外傷，左肩上有紋身。其後，烏克蘭使用Clearview AI的人面辨識技術，將屍體和從社交媒體上收集回來的照片進行對比，最後成功確認死者身份。

惟審查安全技術組織IPVM人面辨識專家Conor Healy批評，不應在戰亂中使用人面辨識技術，他表示人面辨識技術的準確度並非100%，若辨識錯誤，或會導致錯誤逮捕、監禁和被殺的情況。

Clearview AI面臨法律問題 或遭科企巨頭起訴

另外，Clearview AI的資料收集技術涉嫌侵犯私隱。據悉，Clearview AI主要從Facebook和Twitter等社交媒體公司收集用戶個人公開照片，但該企收集照片前並沒有獲得各個社交媒體公司和用戶的批准。

因此，Clearview AI現正面臨一連串的法律挑戰，Facebook、YouTube、Google及Twitter已向Clearview AI發出警告信，要求停止收集和使用其平台上的照片。

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責任編輯：文睿

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