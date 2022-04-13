紐約地鐵槍擊案29人傷 警懸紅39萬通緝62歲疑犯

美國紐約一個地鐵站周二（12日）發生槍擊案，造成最少29人受傷。紐約警方於案發後公布疑犯照片，並懸紅5萬美元（約39萬港元）通緝一名62歲非裔男子，又透露疑犯行兇動機暫時仍未明。

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案發於當地周二早上8點半左右，一輛開往曼哈頓的N線列車正駛往第36街地鐵站時，有目擊者看到穿上橙色建築工人背心的疑犯一邊喃喃自語，然後戴上防毒面具。

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據悉，疑犯當時在車廂投擲兩枚煙霧彈，車廂內瞬間煙霧瀰漫。疑犯隨即對著現場乘客開槍，據報開了33槍。

紐約警方在案發現場檢獲一把型號為Glock 17的9毫米口徑手槍、3個加長型彈匣、3枚已使用彈殼、15發子彈、5枚子彈碎片、兩個已引爆煙霧彈、兩個未引爆煙霧彈、一把短斧及汽油。

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現場亦發現一條屬於租車公司U-Haul的車匙，警方於布魯克林區找到車匙對應的一輛貨車，藉此辨認出租用貨車者的身份。

警方初步相信租用貨車者為疑犯，並公布其身份和照片，以5萬美元通緝這名男子。疑犯Frank R. James為62歲非裔男子，居住威斯康星州和費城。警方暫時未知疑犯行兇動機。

醫院其後指共有29名患者因槍傷入院治療，但沒有傷者有生命危險，其中16人已經出院。

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責任編輯：鄭錦玲