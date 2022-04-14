【室內設計】一家四口花76萬裝修三房單位 讓出主人房為子女提供最大空間 簡約風格兼設日式浸浴缸 彷如置身日本

對於有小朋友的家庭來說，在裝修時滿足他們的需要無疑是家長的首要考慮，包括為他們提供最大的活動和生活空間。是次要介紹的單位位於將軍澳新都城，實用面積為約600呎，裝修費約76萬。單位沒有做過大的間隔改動，設計連裝修一共用了4個月的時間。

這是三房、兩廁、一廳單位，總共居住了4人，包括户主夫婦二人加兩個小朋友。户主本身租住單位，現在新購入另一單位所以找到一井空間制作公司進行設計和裝修。而户主在設計風格上要求以日系和簡約為主，並以提供最大空間給小朋友為依歸。

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首先，在入門位置方面，設計師做了一幅全身鏡，可供户主在岀門前打扮一番，而且全身鏡有助增加整個客飯廳的空間感。廚房拆掉原先牆身，做了間隔鞋櫃區分廚房和客廳，又可以充當玄關櫃，如放置鎖匙；同時偷了廚房少許位置，於客飯廳給予小朋友更多活動空間。

其次到客廳方面，設有軌道吊射燈，擺動靈活能滿足不同區域照明、照射範圍小且聚光，能突出物體並加強層次感、可以輕易轉變照射方向，營造豐富光源效果。TV懸空櫃亦有助增強空間感。進入房間和洗手間前，設計師以隱形門和兩組櫃做修飾成為特色牆，牆的兩邊櫃可供户主收納裝飾品亦可作儲物之用，提升收納空間又不失美感。

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然後到房間方面，由於户主有兩個小朋友，所以希望留給他們較大活動空間，因此他們的房間是三間房中最大的。設計師先預留兩張床和做功課的地方，在床下亦設有收納櫃，善用每一寸空間。至於主人房就利用窗台位置做了一張書枱，充分利用整個窗台空間。另外户主亦需要一間房作工作用途，設計師在這裏做了一組衣櫃，為家庭成員增添衣物收納區。為了不浪費房間位置，更做了拉床作為備用客房，令房間更為實用。

最後在浴室方面，由於户主偏好日系風格又喜愛浸浴，設計師特意在客廁放置了一個日式浸浴浴缸，讓户主休閑時可以放鬆心情、放空享受時刻，並且有彷如置身於日本的感覺，一舉兩得。仿日式設計簡約時尚，浴缸以灰色磚牆設計，配以廁所白色和木色系設計，貫徹簡約風格。

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費用： 開工前後工程(保險/清潔/保護)：$15,000 清拆：$40,000 油漆：$60,000 泥水：$130,000 水電：$90,000 傢俬：$380,000 設計費：$30,000 其他雜項：$20,000 總數：$765,000

*資料及圖片由 一井空間制作 提供

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責任編輯：陸盈希