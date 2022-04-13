英揆與財相因派對門被罰款 約翰遜拒辭職

英國首相府被指在封城期間多次舉行派對，多人因違反防疫限制遭罰款。英國首相約翰遜夫妻與財相辛偉誠確認，因有出席派對而被罰款，但約翰遜表明不會辭職。辛偉誠未有即時表明不辭，惹起英國政壇猜測，但他其後澄清不會辭職。

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約翰遜（Boris Johnson）周二（12日）發出聲明，表明「衷心接受」（humbly accepted）自己違反防疫限制，但聲稱當時的生日派對維持少於10分鐘，當下亦不認為派對是不當行為，在國會時是真誠認為首相府內是遵守所有防疫規定。約翰遜稱已在同日繳交罰款。

約翰遜表示，完全尊重警方調查結果，亦了解不少人的憤怒，因為他違反自己領導的政府所頒布的防疫限制。雖然未有直接提及不辭職，但約翰遜稱現時感到有更大責任需要優先處理英國民眾的需求。

辛偉誠（Rishi Sunak）亦確認需要繳交50英鎊定額罰款，並表示要真誠為出席當日派對致歉，稱對事件引起的憤怒及不滿感到深刻後悔。其時有政壇人士猜測辛偉誠可能請辭，但他數小時後便發文表明不會辭職。

約翰遜妻子西蒙茲（Carrie Johnson）的發言人確認收到罰款單並已繳交，表示西蒙茲當時相信自己的行為符合防疫限制，接受警方的調查結果，並真誠地道歉。

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工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）直斥，約翰遜與辛偉誠是有罪之人，並促請兩人辭職。施紀賢批評約翰遜多次向公眾講大話，而其行為猶如大力「打臉」所有遵守防疫規定的人士。蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）亦要求，兩人應該辭職。

英國警方表示，仍有大量證據需要評估及考量，當地媒體估計未來可能有更多懲罰出爐。

首相府於過去兩年封城期間，曾先後舉辦12場派對，包括在菲臘親王（Prince Philip）去年4月舉行喪禮前一晚、全國哀悼期的時候舉辦派對歡送兩名離職職員。

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責任編輯：吳漢培