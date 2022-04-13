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【Google Pixel】Google即將揭曉Pixel 6a？　FCC文件列出4款手機型號

科技 12:25 2022/04/13

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外媒《9to5google》推測，該4款型號估計為Google Pixel 6a在不同國家上市的版本，主要差異在於其支援的網路頻段。（Google官網圖片）

Google中階機Pixel 6a的跑分成績日前出現跑分網站Geekbench的數據庫中，外界估計Google即將在I/O開發者大會推出Pixel 6a。而美國聯邦通訊委員會（FCC）認證網站上顯示，由Google提交的最新文件中，出現了4款不同型號，估計為Google Pixel手機的資訊。

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根據FCC列出的名單，該4款估計為Google Pixel 6a的型號，包括A4RGB62Z、A4RG1AZG、A4RGX7AS、A4RGB17L。外媒《9to5google》推測，這是與上市國家不同有關，主要差異在於網路頻段，如分別為支援毫米波（mmWave）、n38、n41等。

事實上，上代Google旗艦機Pixel 5a只在日本與美國上市，未知是次設有4款型號，是否有望讓Google Pixel 6a登陸其他市場。

Google I/O開發者大會將會在5月11和12日舉行，近日傳聞指出，Google會在揭幕日發布活動中，推出中階機Google Pixel 6a和智能手錶Pixel Watch。

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責任編輯：張寶燕

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