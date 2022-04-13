▲ 【超市加價】消委會：第五波疫情超市貨品平均加價4.2% 包裝蛋糕、食米及雞蛋加幅最大

第五波疫情逐步消退，消委會分析第五波疫情超市貨品價格，顯示3間大型超市63項貨品於今年3月總平均售價，較1月上升4.2%，當中包裝蛋糕加價24.8%，食米加價9.2%，雞蛋亦加價8.2%。儲糧必備「罐頭肉」即使去年總平均售價稍為回落，亦未能抵銷之前一年的升幅。

此外，消委會亦進行2021年度超市價格調查，與疫情前比較，發現230項超市貨品總平均售價按年下跌1.9%，但回落幅度未能抵銷2019年的升幅。

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其中，升幅最大的貨品為薯片或脆片，升4.1%，蜂蜜加價3.5%，急凍糕點亦加價3.4%。跌幅最大則為女士衛生用品，減價12.1%，牙膏跌9.2%，芝士亦減8.5%。

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