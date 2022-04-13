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Lalamove為社福機構運送15萬件防疫物資 惠及逾76,000個單位 未來集中支援中小企疫後復甦

理財智慧 12:11 2022/04/13

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第5波疫情期間確診人數高企，社區的物流及貨品運送受到重大影響。即時送貨平台Lalamove早於二月初推出多項措施，支援各界共渡第五波新冠疫情。自Lalamove支援社福機構熱線成立至今，已為近200個社福機構運送防疫物資。隨著疫情緩和，Lalamove將繼續推陳出新，大力支援中小企疫後復甦，至今已有170家中小企透過「Lalamove撐你撐中小企」計劃，把握免費宣傳機會，促進業務增長。

【青姐話】二次尋底 有幾難睇？


 
自第五波疫情爆發初期，Lalamove率先於2月18日宣佈豁免社福機構物流費用後，已聯同過百司機伙伴，為近200個社福機構，將逾15萬件防疫物資直送至76,600名有需要人士手上。運送物資包括當時短缺的快速測試包、口罩和日常必需品等，受惠對象涵蓋院舍、獨居長者、低收入或單親家庭、露宿者、醫護人士及外傭等。
 
除了抗疫用品或生活必需品，Lalamove亦為香港明愛送遞特殊教育需要學童的「提早暑假」活動物資，讓他們可以居家娛樂和學習，並參與網上活動。留家抗疫對於有特殊教育需要的家庭而言特別不容易，香港明愛亦委託Lalamove向家長上門派遞身心靈抗疫包和保鮮花，照顧他們心靈健康之餘，更希望在疫情期間為他們傳遞正能量。

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疫情期間，不少中小企因為市民減少外出，生意面臨重大壓力。Lalamovme一直致力幫助中小企轉型變陣，隨著疲情緩和，Lalamove將推出更多措施，針對多個行業的中小企度身打造獨家優惠，協助他們重整旗鼓，把握商機。

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其中「Lalamove撐你撐中小企」計劃，至今為170家中小企作免費宣傳，藉Lalamove平台和其他宣傳渠道，透過網絡宣傳為各中小企拓展新客源、開拓新商機。而且，是次計劃亦有助中小企建構人脈網絡，透過Lalamove平台結識更多潛在商業合作夥伴，進一步拓展業務，互惠互利。

大家樂推首個食物援助計劃 向每位合資格基層提供4000元食物援助 可到分店兌換飯餐，詳見【下一頁
 
飲食業中小企為例，他們在疫情衝擊下首當其衝受到影響。在參與「Lalamove撐你撐中小企」計劃後，他們善用Lalamove的服務優勢，成功轉危為機。例如在疫情下由咖啡店轉戰咖啡豆零售的Rias Coffee Roastery Lab，透過「Lalamove撐你撐中小企」平台為客戶提供優惠，銷售額上升15%。隨著更多市民需在家工作，售賣營養飯盒的Nosh利用Lalamove快速、可靠物流服務，定時運送餐點至偏遠地區，解決疫情下物流不穩的煩惱。

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記者：陳詠妍

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Lalamove 疫情 壓力 運輸

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