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【職場熱話】上司做錯好心提醒卻反被指責 幸得另一上司出言相助 打工仔憂被抽後算帳

理財智慧 17:10 2022/04/13

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不知各位打工仔若然看見上司做錯事會否出聲提醒，還是裝作不知道，避免惹禍上身？近日就有網民在Facebook「奴工處」討論區發文指看見上司做錯出於好意提醒，卻被對方指責自己錯處，幸好有另一上司平息事件，卻擔憂之後會被針對，因而感到不滿，欲知上司是否永遠是對的。

樓主指看見上司做錯事便好心提醒他，誰知上司不憤氣，還怪責他，抓他錯處說他做錯別的事，剛好上司的上司看到便公道地說：「我做老闆都會做錯，沒人不會做錯，做錯還怪錯人就道歉」。樓主稱後來事件平息了，但不排除上司之後會找機會要他「食死貓」，他因而不滿地問是不是上司永遠不會做錯事，錯的永遠是下屬？

【筍工推介】家庭學資處招聘高級行政助理 要求3年全職工作經驗 月薪近4萬元見下頁

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同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

有網民認為「上司會錯，他們都知，只是不喜歡別人指出其錯處」、「大部分是，因為薪金包括你要接受」、「你上司最錯是請個比他醒目的員工，有朝一日會坐上其位置」、「幾乎每個上司都一樣，所以即使提醒也要有技巧，不要讓別人知或者假裝不明白問他，讓他察覺到問題」。

【職場熱話】同事遞信後態度180度轉變    工作沒交帶兼錯漏百出   港男要執手尾深感不滿下一頁】 

亦有網民分享「如果他用自己名負責就讓他錯。我試過一次和上司說好像有問題，他堅持自己無錯，結果錯了。老闆問我發生甚麼事，明顯上司之前說過我不是，我在他面前跟老闆說我跟他說過，是他堅持無錯，我是下屬他是上司，可以怎樣？如果他真的針對你，東家唔打打西家」；有網民稱「肯認錯才是好上司但香港較少，好像從來無人發現上司有錯，因為全都推卸在下屬身上」。

同場加映：【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優 

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責任編輯：陸盈希

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