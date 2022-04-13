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【蘋果動向】蘋果擬為Apple Watch 8添加體溫感應　協助用戶計畫生育

科技 16:00 2022/04/13

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體溫在月經週期的過程中會發生變化，這些數據可以幫助預測用戶何時來月經，或最有可能懷孕的時間窗口。（法新社）

蘋果（Apple）的Apple Watch一直以監測用戶健康為賣點，持續推出新功能。據《彭博社》報道，Apple將為今年推出的Apple Watch 8帶來新的女性健康功能，新手錶將會裝置體溫感應器，協助用戶安排生育計畫。

【科企監管】蘋果CEO批歐盟反壟斷監管　損害iPhone用戶私隱和安全

據悉，體溫傳感器有助擴展 Apple Watch 上的生育追踪功能。體溫在月經週期的過程中會發生變化，這些數據可以幫助預測用戶何時來月經，或最有可能懷孕的時間窗口。

【供應鏈危機】iPhone製造商和碩聯合科技　暫停上海生產線

報道也提到，Apple 或會在 watchOS 9引入升級的低功耗模式。除了讓用戶在低功耗模式下查看時間外，手錶還可以運行一些應用程式和其他功能。同時，Apple也計畫改進現有的心房顫動（Afib）檢測功能，新功能將可測量一個人在一定時期內處於心房顫動狀態的時間。

添加血壓監測器     將推遲至2024年

不過，Apple Watch上添加血壓監測器的計畫將會推遲到 2024 年。測量血壓是可穿戴裝置的主要目標，並且可使設備在追踪心臟健康方面更加有用。但這個功能的研發相當棘手，專家表示它仍然需要更多的改進才能表現得更好。

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

責任編輯：陳卓賢

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