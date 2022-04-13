【職場熱話】公司同事走清光 打工仔身兼多職變打雜 不足一年欲辭職 卻憂成履歷表缺憾感迷惘

寫進履歷表的工作最好不要太短時間，否則可能會讓他人有不好觀感，影響下一份工的面試機會。若然真的覺得不適合想辭職，一眾打工仔又會否堅持做夠一段時間才請辭？近日有網民在討論區發文指由於工作太大壓力，自覺再沒衝勁想辭職，卻因還末做夠一年，擔憂寫進履歷表會影響未來應徵工作，因而感到迷惘。

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【職場熱話】打工仔轉新工2個月 深感「中伏」工作量大兼受氣 考慮裸辭卻怕無法養家【下一頁】

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有網民表示認同「我第一份都是辦公室工，間中會多工作量而且薪金很低」；有網民指「有無加班？加班多少時間？ 只要不是13-4個鐘，可以多學習，而且身兼多職會學得多，人身閱歷更豐富」、「剛出社會做事不要怕辛苦，要份能學習的工比高薪金更好。職路是長遠，頭十年打好基礎，十年後不再需要履歷，有的是名聲」。

亦有網民指「只有3個月我會忍住，讓履歷表好看點，再留意其他新工。如果無收入壓力，過了再慢慢搵」；有網民則認為「人工低過入息中位數已經無得輸，既然找不到留下原因，早走早著」、「搵到新工就走，最怕現在時勢難搵工」、「移民潮多少有影響，白領請人不容易，傾向事求人，不是人求事。自問不是太天殘地缺，就放膽去搵工」。

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責任編輯：陸盈希