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【職場熱話】下屬請辭驚覺失去好員工 上司稱早知多給予讚賞 被斥「留人用錢唔係靠把口」

理財智慧 17:09 2022/04/13

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到底什麼事會令打工仔決定辭職？薪金不理想、工作環境不符合預期，還是其他因素？近日有網民在Facebook「奴工處」討論區發文指下屬因覺付出沒回報決定辭職，才發現失去好員工，更稱應早點給予肯定和支持，卻反被指他不知根本原因是甚麼。

樓主經歷：

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【職場熱話】老闆有朋友到訪公司 打工仔準時下班遭捱批 更警告「下班也不能約人」下一頁】 

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？ 

大部份網民均認為加薪最實際「到現在都未知問題是甚麼，還想講多點鼓勵說話，怪不得被人離棄。鼓勵說話是基本，表現好應該升職加薪」、「口講欣賞沒實際行動的上司，我不覺得是好上司」、「見到"付出冇咩回報" 就知甚麼意思。還想著用讚賞就可以留住人」、「留人用錢，不是靠把口」、「做上司讚人是基本」。

亦有網民指「下屬出去搵到好世界，做上司應該值得開心。即係是你教得好，他在外面搵到食，你都不想下屬一世跟你無出頭」、「公道和人工，公道比人工更重要，但大多數公司都做不到」；有人更笑言「最心痛是，讚得太遲，有些心意不可等某個日子」。

同場加映：【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優 

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責任編輯：陸盈希

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