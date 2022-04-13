【烏克蘭戰爭】拜登指摘普京正種族滅絕烏克蘭 圖滅身份認同

美國總統拜登自俄羅斯入侵烏克蘭後，多次在公開場合批評俄羅斯總統普京。拜登周二出席活動發表講話期間，指摘普京正在烏克蘭實施種族滅絕，試圖消滅烏克蘭人的身份認同。烏克蘭總統澤連斯基回應稱讚表示，拜登是一個真正的領導人，所言亦是真話。

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拜登（Joe Biden）出席艾奧瓦州（Iowa）活動致詞期間形容，普京（Vladimir Putin）正實施種族滅絕。他其後被問是否是形容俄羅斯在烏克蘭的行動時，拜登給予肯定答覆，並指現時愈來愈清晰，普京只是試圖消除烏克蘭人的身份認同想法。

拜登其後更補充指，愈來愈多證據顯示俄軍正在烏克蘭做可怕的事情。他強調當局只會愈來愈多地了解是次災難，會讓律師在國際上決定是否符合種族滅絕，並指自己認為的確如此。

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澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）其後在社交平台Twitter上回應指，拜登所言是一個真正的領導人講的真話。澤連斯基感激美國至今提供的援助，並指烏克蘭迫切需要更多重型武器，防止俄羅斯的進一步暴行。

普京在發動俄烏戰爭前，曾指俄羅斯及烏克蘭屬同一個民族，烏克蘭的獨立是非法。現今俄羅斯亦被指控將包括大量兒童在內的烏克蘭平民，強行帶至俄羅斯，同時改變法例令俄羅斯家庭更容易收養。

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責任編輯：李俊儀