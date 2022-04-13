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【iMovie更新】Apple iMovie增20種「故事畫板」　Magic Movie自動識別最佳畫面

科技 14:00 2022/04/13

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iMovie添加「魔幻影片」（Magic Movie）的新功能，可讓用戶以從照片或圖像中即時製作影片。（Apple官網截圖）

蘋果（Apple）iMovie應用程式是熱門剪片工具之一，Apple宣布將針對iPhone和iPad的iMovie 3.0進行更新，添加「故事畫板」（Storyboards）和「魔幻影片」（Magic Movie）功能，讓用戶可通過預製的模板，更容易和更有效率地創作自己的影片。

【科企監管】蘋果CEO批歐盟反壟斷監管　損害iPhone用戶私隱和安全

iMovie 3.0更新後，「故事畫板」將提供20種不同的模板，涵蓋許多影片類型，包括烹飪教程、問答、產品評論、新聞報道等。蘋果表示，Storyboards將會提供拍攝清單（shot lists）、縮圖說明（illustrative thumbnail）和關於如何拍攝片段的建議。

【供應鏈危機】iPhone製造商和碩聯合科技　暫停上海生產線

從資料庫選擇相冊     識別最佳鏡頭製片

此外，iMovie還添加了「魔幻影片」（Magic Movie）的新功能，可讓用戶以從照片或圖像中即時製作影片。要製作Magic Movie，用戶只需從他們的資料庫中選擇一個相冊或任何一組照片或圖像，Magic Movie就會立即識別出鏡頭的最佳部分並建立項目，而用戶可根據自己的需要重新安排或刪除片段。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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