【iMovie更新】Apple iMovie增20種「故事畫板」　Magic Movie自動識別最佳畫面

▲ iMovie添加「魔幻影片」（Magic Movie）的新功能，可讓用戶以從照片或圖像中即時製作影片。（Apple官網截圖）

蘋果（Apple）iMovie應用程式是熱門剪片工具之一，Apple宣布將針對iPhone和iPad的iMovie 3.0進行更新，添加「故事畫板」（Storyboards）和「魔幻影片」（Magic Movie）功能，讓用戶可通過預製的模板，更容易和更有效率地創作自己的影片。

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iMovie 3.0更新後，「故事畫板」將提供20種不同的模板，涵蓋許多影片類型，包括烹飪教程、問答、產品評論、新聞報道等。蘋果表示，Storyboards將會提供拍攝清單（shot lists）、縮圖說明（illustrative thumbnail）和關於如何拍攝片段的建議。

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從資料庫選擇相冊 識別最佳鏡頭製片

此外，iMovie還添加了「魔幻影片」（Magic Movie）的新功能，可讓用戶以從照片或圖像中即時製作影片。要製作Magic Movie，用戶只需從他們的資料庫中選擇一個相冊或任何一組照片或圖像，Magic Movie就會立即識別出鏡頭的最佳部分並建立項目，而用戶可根據自己的需要重新安排或刪除片段。

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責任編輯：陳卓賢