▲ 【雲計算】阿里雲據指進行新一輪架構調整 中國區總裁辭任、多名中高層亦離職

阿里巴巴 （09988） 旗下雲業務阿里雲正在進行新一輪架構調整，內媒指，阿里雲中國區總裁任庚將辭任，離職後去向暫時未明，將由中國區副總裁黃海清接替，統管中國16個戰區。阿里巴巴現跌0.7%，報98.35元。

黃海清在2016年加入騰訊雲，著手業務拓展工作，隨後成為騰訊雲副總裁。在2018年離開騰訊雲後，黃海清成為德拓信息的行政總裁，曾在2020年擬帶領公司登陸科創板。 黃海清在昨日召開的中國區管理會議上強調兩大重點，一是銷售重點放在高質量自主產品上，二是重視利潤。

阿里雲組織調整料繼續

內媒引述消息人指，阿里雲為強化泛政府行業線概念，將泛政府相關的6大行業線聚攏向許詩軍匯報，其他6大行業線和中長尾客戶直接劃分給蔡英華，中長尾客戶團隊由潘立維作為第一負責人，從淺雪團隊調任而來。阿里雲的架構師團隊，將全部匯總整編，由智能通用行業解決方案總經理霍嘉統一帶隊，並向蔡英華匯報。

另外，阿里巴巴副總裁李飛飛等高管的麾下也有數名中高層骨幹於近期辭任。消息人士指，此次調整只是一個開始，隨著蔡英華和黃海清的內部地位不斷鞏固，預期將有更多高管加入，帶來一輪輪新的組織調整和業務重組。

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編輯：姚卓然

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