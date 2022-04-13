【烏克蘭戰爭】烏拘捕親俄派領袖 提議交換俘虜

烏克蘭政府宣布進行特別行動，拘捕親俄的反對派政客梅德韋德丘克（Viktor Medvedchuk）。烏克蘭總統澤連斯基更主動向俄羅斯提議，用梅德韋德丘克來交換目前遭俄軍囚禁的烏克蘭戰俘。

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現年67歲的梅德韋德丘克本身為烏克蘭財閥，被指親俄羅斯及從俄羅斯石油獲利致富。梅德韋德丘克更與克里姆林宮關係親密，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）正是其幼女的教父。

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梅德韋德丘克所屬政黨Opposition Platform—For Life一直提倡親俄。烏克蘭當局去年5月指控梅德韋德丘克犯下叛國罪，涉嫌向俄出售軍事機密，以及開採克里米亞的石油等天然資源。

他一直遭軟禁家中，直至俄烏開戰初期逃離軟禁。烏克蘭政府更在上月禁止國內11個親俄政黨的活動，強調要穩定國內局勢。

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但澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周二（12日）在社交媒體Telegram發布一張照片，顯示衣衫不整的梅德韋德丘克戴著手銬、身著有烏克蘭國旗的軍裝。

澤連斯基指烏克蘭安全部門展開一項特別行動，成功拘捕逃走的梅德韋德丘克，形容安全部門做得好。

他更提議用梅德韋德丘克與俄羅斯政府做交易，用來交換遭俄軍俘獲的烏克蘭人。但烏方並無透露是於何處拘捕梅德韋德丘克及行動細節。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）未有正面回應梅德韋德丘克被捕的消息，僅向俄媒表示有很多假貨都來自烏克蘭，因此首先需要進行檢查。

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責任編輯：鄭錦玲