【烏克蘭戰爭】普京首認俄烏和談陷僵局 批烏方背離協議

俄羅斯與烏克蘭早前曾多次就停火舉行和談，至今仍未有太大成果。俄羅斯總統普京近日首次親口承認，俄烏和談已陷入僵局，指摘烏方背離在土耳其伊斯坦布爾的協議。同時普京亦重申，會繼續對烏克蘭的特別軍事行動，直至完成所有目標。

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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）周二（12日）表示，俄烏和談再次回到「掘頭路」（dead end），批評烏克蘭違背雙方在土耳其伊斯坦布爾達成的協議，製造聲稱是俄軍戰爭罪行的假消息及要求覆蓋烏克蘭全境的安全保障。

被問及俄羅斯會否在對烏軍事行動上取得成果，普京堅定地表示一定會。普京指俄羅斯將持續在烏克蘭的軍事行動，但更重要的是冷戰過後美國獨大的國際秩序已被打破。他重申俄羅斯的特別軍事行動，旨在保護在烏克蘭東部的人民，同時確保俄羅斯的國家安全。

普京亦否認西方的制裁對俄羅斯是沉重打擊，反指美國準備與俄羅斯對抗到底，直至最後一個烏克蘭人倒下。普京以敘利亞城市被美國轟炸為例，批評西方國家利用虛假資訊如烏克蘭布查鎮事件（Bucha），損毀俄軍聲譽。

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責任編輯：吳漢培