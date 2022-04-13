【科企監管】蘋果CEO批歐盟反壟斷監管　損害iPhone用戶私隱和安全

▲ 目前Apple只允許用戶從該公司的App Store安裝iPhone軟件，而App Store會對每一個應用程式和更新進行審查。（法新社）

歐盟為防範科技巨頭壟斷市場，早前制定數碼市場法（Digital Markets Act）加強監管。蘋果（Apple）行政總裁庫克（Tim Cook）日前在IAPP全球私隱峰會（Global Privacy Summit）上批評歐盟反壟斷法規，指出這些監管措施將損害iPhone用戶私隱和安全。

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Tim Cook表示，監管機構迫使Apple允許iPhone用戶繞過App Store，從互聯網安裝應用程式（又稱為「側載」方式，sideloading），或會導致用戶被欺騙安裝惡意軟件和竊取用戶數據的情況。

「側載」為惡意軟件打開後門

他引用Android系統上惡意應用程式的報告，指出目前Android系統由於允許「側載」，因此曾發生用戶下載應用程式後，被安裝上勒索軟件的問題。

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目前Apple只允許用戶從該公司的App Store安裝iPhone軟件，而App Store會對每一個應用程式和更新進行審查。Tim Cook強調：「在這些監管法規下，渴望獲取用戶數據的公司將能夠規避我們的私隱規則，並再次違背用戶意願而追蹤他們。」因此「側載」將會令黑客及騙徒有機會繞過App Store設置的安全保護途徑。

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責任編輯：陳卓賢