【大行點睇】瑞銀稱若國內防疫政策更嚴更久 中國全年GDP增髙或見4%

中國人民銀行日前公布了3月金融數據，新增信貸超预期。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤指出，3月新增人民幣貸款3.13萬億元（人民幣，下同），大幅強於預期，按年多增4,000億元。向前看，料人行會利用進一步降準、其他流動性和貨幣政策工具、放鬆信貸政策等方式，支援信貸反彈。

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瑞銀預計，今年上半年信貸按年增速會繼續小幅反彈、年中達11%左右，下半年增速小幅回落，信貸脈衝將在6至7月轉正。此外，未來1至2個月人行可能降低政策利率，不過鑑於3月信貸大幅反彈、市場利率較低、中美利差倒掛，短期內降息的可能性已大幅降低。

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另一方面，國內疫情拖累3月經濟活動，汪濤預計今年第一季整體GDP按年增速或微升至4.2%。她說：「我們預計未來幾個月防疫政策可能微調，宏觀政策也可能進一步放鬆，包括降準、下調政策利率、加大基建投資以及放鬆房地產調控。」瑞銀對今年經濟增長的基準預測為5%，主要面臨風險偏下行，如果防疫政策更加嚴格、或持續時間更長，或拖累今年GDP增長降至4%。

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記者：林衛