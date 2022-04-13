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【農夫山泉9633】農夫山泉茶飲品類增速亮眼 國泰君安建議逢低買

股樓投資 11:13 2022/04/13

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農夫山泉（09633）去年收入296.96億元（人民幣， 下同），按年上升29.8%，股東應佔溢利71.62億元，按年增加35.7%。國泰君安指出，公司茶飲品類增速亮眼，去年來自茶飲料產品的收入為45.79億元，增長48.3%。根據弗若斯特沙利文估算，受中國消費者健康意識增強的驅動，無糖茶飲料市場份額將從2019年的5.2%升至2024年的12.3%，無糖茶飲零售額年複合增速預計達22.9%。農夫山泉通過提前布局，有望發揮龍頭優勢進一步提升細分領域市場影響力。

【同場加映】溫股知新：恒指補裂口 績優股佔優

同時，產品創新貼近消費需求，全品類結構不斷優化。目前消費者對飲品的選擇和口感期望越發多元化，對產品成分的健康性、品牌價值觀等要求不斷提高。去年農夫山泉推出了多款創新產品，包括「農夫山泉泡茶武夷山泉水」、「長白雪」、「東方樹葉」三款新口味，以及蘇打氣泡水全新系列飲品，滿足不同消費需求。去年公司包裝飲用水、茶飲、功能飲料、果汁飲料、其他產品的收益佔比 分別為57.4%、15.4%、12.4%、8.8%及6%，品類結構不斷優化。

【延伸閱讀】第五波疫情：疫情降溫 花旗推薦8隻重啟經濟受惠股，請按【見下頁

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該行又指，農夫山泉的毛利率保持平穩，去年毛利率為59.5%，與上一年的59%基本持平。由於目前國際油價高企，具有關聯性的 PET等原材料的採購價格上升，短期成本存在一定的上行壓力，但公司成本管控能力優秀，預計毛利率下滑趨勢總體可控。雖短期疫情反復，但在嚴格管控政策下有望盡快恢復，公司旺季銷售仍有支撐。該行看好農夫山泉作為行業龍頭的發展前景，建議逢低買入。

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記者：林衛

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快速消費品股 農夫山泉（09633） 港股 買入 中國

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