▲ 【第五波疫情】HSBC滙豐及中銀4月19日分行恢復正常服務時間 周六都營業

香港第五波疫情回落，HSBC滙豐及中銀香港公布，復活節假期後，即由4月19日（星期二）起，大部分分行恢復正常營業。滙豐指，大部分零售分行及所有滙豐中小企中心將會恢復正常運作及服務時間，周一至周五提早至早上9時營業，周六也會重啟營業。

滙豐指，零售分行逢星期一至五上午9時至下午4時30分或5時提供服務，星期六則營業至下午1時。滙豐中小企中心營業時間為星期一至五上午9時至下午5時30分。

中銀機場分行續暫停營業

中銀方面，4月19日起，全港各區分行註將恢復正常服務，營業時間為星期一至星期五上午9時至下午5時，星期六上午9時至下午1時。不過，香港國際機場分行及機場暢達路分行將繼續暫停營業至另行通知。



滙豐表示，會繼續在處所實施體溫檢測及要求訪客戴上口罩，分行也會按需要向客戶派籌以管理人流，該行會繼續監察情況，並適時調整營運安排。

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