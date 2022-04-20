【第五波疫情】HSBC滙豐中銀渣打等4.19分行恢復正常服務時間　周六都營業（第三版）

▲ 【第五波疫情】HSBC滙豐中銀渣打等多家銀行4月19日分行恢復正常服務時間 周六都營業（第二版）

香港第五波疫情回落，HSBC滙豐、中銀香港、恒生、渣打等銀行公布，復活節假期後，即由4月19日（星期二）起，大部分分行恢復正常營業。滙豐指，大部分零售分行及所有滙豐中小企中心將會恢復正常運作及服務時間，周一至周五提早至早上9時營業，周六也會重啟營業。花旗銀行亦指，全線分行將於4月19日起恢復正常營業。

星展銀行就指，全線分行將於4月19日起，星期一至星期五恢復櫃檯服務，但周六會繼續暫停營業。

圖看4月21日起放寬社交距離措施

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滙豐指，零售分行逢星期一至五上午9時至下午4時30分或5時提供服務，星期六則營業至下午1時。滙豐中小企中心營業時間為星期一至五上午9時至下午5時30分。滙豐表示，會繼續在處所實施體溫檢測及要求訪客戴上口罩，分行也會按需要向客戶派籌以管理人流，該行會繼續監察情況，並適時調整營運安排。

信銀國際全線分行恢復正常營業

信銀國際宣佈，由即日起全線分行恢復正常營業，服務時間如下：

星期一至五：上午9時至下午5時30分（櫃位服務至下午5時正）

星期六：上午9時至下午1時

富邦本周起恢復周六營業

富邦銀行宣布，所有分行將於4月23日起恢復星期六營業，屆時所有分行之營業時間將恢復正常：

星期一至五：上午9時至下午5時

星期六：上午9時至下午12時30分

華僑永亨恢復星期一至五正常服務時間

華僑永亨銀行宣佈，將恢復平日星期一至五正常分行服務時間，從4月19日（下周二）起，所有分行營業時間將調整至星期一至星期五上午9時至下午5時，分行滙款服務及電子結算截止時間恢復至每日下午 3 時正。

恒生恢復所有分行營業

恒生亦由4月19日（星期二）起，早前疫情而暫停服務的3間地面分行、 5間大學分行、11間港鐵站辦事處及兩間流動分行將恢復營業。服務時間亦會作出調整，星期一至五為上午9時至下午4時30分，並重啟分行星期六營業，星期六營業時間為上午9時至中午12時。

中銀機場分行續暫停營業

中銀方面，4月19日起，全港各區分行將恢復正常服務，營業時間為星期一至星期五上午9時至下午5時，星期六上午9時至下午1時。不過，香港國際機場分行及機場暢達路分行將繼續暫停營業至另行通知。

渣打全線分行營業時間將回復正常

渣打指，4月19日（星期二） 起，全線分行營業時間將回復正常，星期一至五上午9時正至下午5時正，星期六則是上午9時正至下午1時正。流動分行星期一至五營業時間上午9時正至下午4時正，星期六休息。企業特快中心星期一至五營業時間為上午9時至下午5時30分，星期六休息。

花旗銀行表示，全線分行4月19日起恢復正常營業，所有分行之營業時間亦恢復為星期一至五上午9時半至下午5時，星期六上午9時半至下午12時半。

工銀亞洲周一至五營業時間恢復正常 周六續停開

工銀亞洲宣布，由4月19日起，全線分行及個人理財中心星期一至星期五的營業時間恢復正常，營業時間為星期一至星期四上午9時至下午5時，星期五上午9時至下午5時30分。星期六維持暫停服務直至另行通知。

上商維持周六暫停營業 周一至五營業

上海商業銀行宣佈，4月19日起恢復全線分行之服務，營業時間為星期一至五上午9時至下午4時15分，但全線分行於周六則仍然暫停營業。

星展全線恢復櫃枱服務 周六停開

星展銀行指，有27間分行維持營業，全線分行將於星期一至星期五恢復櫃檯服務，星期六維持暫停。

周一至周五期間，星展各分行及星展豐盛私人客戶中心上午9時至下午4時營業；星展財務分行則上午10時至下午6時營業。

（第二版加入多家分行詳情）

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