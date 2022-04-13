▲ 【大行報告】大摩：快手1024股價未來60日八成機會跑贏大市 未成年人監管加強料影響有限

摩根士丹利認為，快手 （01024） 股價近日已調整，4月11日股價更跌11%，估值跌至近歷史新低，主要與內媒報道中央或加強對未成年人使用短視頻平台，令上市前投資者拋售股份有關，這令快手的短線估值變得更吸引，估計快手股價於未來60日有70%至80%機會率跑贏大市。

大摩稱，即使中央加強未成年人監管，對快手影響有限，因未成年人佔快手收入微不足道，與遊戲行業情況不同，而未成年用戶只佔總用戶約11%。

快手限制每名未成年用戶每日只可使用40分鐘

其次，快手已經有一個未成年人模式，限制每名用戶每日只可使用40分鐘，因此即使監管措施對快手今年盈利預測有下行風險，但仍相信快手仍優於同業，料其市佔率會增加。

大摩稱，快手自去年下半年已看到經營情況改善，廣告及電子商貿業務市佔率上升，並預期今年第四季內地業務可達至收支平衡。快手2022及2023年預測市銷率分別為2.5倍及2.1倍，假設純利率約20%，2023年預測名義市盈率11倍。

大摩予快手「增持」評級，目標價110元。

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