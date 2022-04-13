  • 25°C
香港時間 : 2022413日 (三) 11:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】大摩：快手1024股價未來60日八成機會跑贏大市　未成年人監管加強料影響有限

股市 10:32 2022/04/13

分享：

分享：

【大行報告】大摩：快手1024股價未來60日八成機會跑贏大市　未成年人監管加強料影響有限

摩根士丹利認為，快手 （01024） 股價近日已調整，4月11日股價更跌11%，估值跌至近歷史新低，主要與內媒報道中央或加強對未成年人使用短視頻平台，令上市前投資者拋售股份有關，這令快手的短線估值變得更吸引，估計快手股價於未來60日有70%至80%機會率跑贏大市。

快手上季收入勝預期【下一頁】

大摩稱，即使中央加強未成年人監管，對快手影響有限，因未成年人佔快手收入微不足道，與遊戲行業情況不同，而未成年用戶只佔總用戶約11%。

快手限制每名未成年用戶每日只可使用40分鐘

其次，快手已經有一個未成年人模式，限制每名用戶每日只可使用40分鐘，因此即使監管措施對快手今年盈利預測有下行風險，但仍相信快手仍優於同業，料其市佔率會增加。

大摩稱，快手自去年下半年已看到經營情況改善，廣告及電子商貿業務市佔率上升，並預期今年第四季內地業務可達至收支平衡。快手2022及2023年預測市銷率分別為2.5倍及2.1倍，假設純利率約20%，2023年預測名義市盈率11倍。

大摩予快手「增持」評級，目標價110元。

【ET財智Talk】晉達特約：危機再加轉機　天然資源投資新格局

相關文章：【大行報告】瑞銀下調中資股盈測　首選股剔走快手信義光能、加入哪一港股？

相關文章：【快手業績】券商唱好快手經營前景及市佔率持續改善　瑞信：快手股價料出現像美團及拼多多般估值重估（附各行目標價）

相關文章：【互聯網監管】中國擬加強監管直播行業　計劃對每日打賞金額設限　快手半日跌近5%

港股 快手—W（01024） 目標價 市盈率 廣告 大行報告
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】阿里巴巴神秘大戶再搬710億元大貨來港　股價失守100元
【阿里巴巴9988】阿里巴巴神秘大戶再搬710億元大貨來港　股價失守100元
美國3月CPI前瞻：美國聯儲局加息先快後慢 料連續兩次加息半厘？
美國3月CPI前瞻：美國聯儲局加息先快後慢 料連續兩次加息半厘？
【美股收市】 美通脹8.5% 儲局理事料6月縮表 道指倒跌87點
【美股收市】 美通脹8.5% 儲局理事料6月縮表 道指倒跌87點
【人民幣國際化】任志剛：美國武器化美元手段「愈來愈瘋狂」　中國應加快人民幣國際化
【人民幣國際化】任志剛：美國武器化美元手段「愈來愈瘋狂」　中國應加快人民幣國際化
【阿里巴巴股價】股神拍檔芒格首季阿里巴巴持倉腰斬、難逃損手？　阿里全日反覆轉升、未能重回紅底
【阿里巴巴股價】股神拍檔芒格首季阿里巴巴持倉腰斬、難逃損手？　阿里全日反覆轉升、未能重回紅底
【港股ADR+夜期】騰訊美團ADR倒跌1%　夜期跌78點 （不斷更新）
【港股ADR+夜期】騰訊美團ADR倒跌1%　夜期跌78點 （不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款