【供應鏈危機】iPhone製造商和碩聯合科技　暫停上海生產線

▲ 內地政府採取嚴格防控措施，蘋果（Apple）iPhone製造商和碩聯合科技（Pegatron）宣布暫停當地兩間工廠的營運。（法新社）

新冠疫情期間，不少工廠都被迫停工停產，持續打擊電子產品供應鏈。由於近月上海爆發新一波疫情，內地政府採取嚴格防控措施，蘋果（Apple）iPhone製造商和碩聯合科技（Pegatron）宣布暫停當地兩間工廠的營運。

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自3月底以來，內地政府對上海進行嚴格封鎖，鄰近的昆山也加強了疫情遏制措施。而和碩現在才正式停運，是由於內地政府早前允許一些製造商，可通過閉環系統繼續營運，以減少感染的機會。但鑑於當地疫情加劇，和碩現已暫停在上海和昆山兩間工廠的營運。

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郭明錤：最快4月底才完全復產

據《日經亞洲》報道，由於和碩只有這兩間工廠負責製造iPhone，而和碩所生產的iPhone則佔全球約20%至30%產量，因此是次關閉或會對和碩及蘋果產生重大影響。著名蘋果分析師郭明錤表示，和碩這兩間工廠最快或要到4月底或5月初，才能完全恢復生產。

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責任編輯：陳卓賢