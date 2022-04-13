內地遊戲版號復批、最壞時間已過？陳偉聰：政策風險未消除、勿博得太盡

焦點股份買賣策略！（全日不斷更新）新增「內地遊戲版號政策風險未消除？」、「九倉置業1997短炒值博嗎？」（見下文）。其他包括：周大福1929仍有炒作空間嗎？ 、綠債 VS 公用股、內地封城措施鬆綁機會多大？、港股三大好淡因素＋恒指走勢預測、港交所 （00388） 、網易 （09999） 、中海外 （00688） 、青島啤 （00168） 、騰訊 （00700） 、中海油 （00883） 、中國建材 （03323） 、美國3月CPI即市解讀

*港股能否企穩兩萬二 基建股逆市上揚可吸納？重溫《開市追揸沽》*→【按此-附time code】

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內地時隔8個月再次復批遊戲版號，未入名單先炒起的騰訊 （00700） 、網易 （09999） 今日續升，騰訊收升近2%，收報373.6元，網易收升0.5%，收報149.2元。不過上日熱炒的嗶哩嗶哩 （09626） 、心動 （02400） 回吐3%至4%，游戲股最壞時間是否已過？uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）分析遊戲股前景及策略部署，立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】（內附短片＋文字）