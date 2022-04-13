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內地遊戲版號復批、最壞時間已過？陳偉聰：政策風險未消除、勿博得太盡

股市 20:02 2022/04/13

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焦點股份買賣策略！（全日不斷更新）新增「內地遊戲版號政策風險未消除？」、「九倉置業1997短炒值博嗎？」（見下文）。其他包括：周大福1929仍有炒作空間嗎？綠債 VS 公用股內地封城措施鬆綁機會多大？港股三大好淡因素＋恒指走勢預測港交所 （00388）網易 （09999）中海外 （00688）青島啤 （00168）騰訊 （00700）中海油 （00883）中國建材 （03323）美國3月CPI即市解讀

*港股能否企穩兩萬二   基建股逆市上揚可吸納？重溫《開市追揸沽》*→【按此-附time code】

一按即睇：（全日不斷更新

內地時隔8個月再次復批遊戲版號，未入名單先炒起的騰訊 （00700） 、網易 （09999） 今日續升，騰訊收升近2%，收報373.6元，網易收升0.5%，收報149.2元。不過上日熱炒的嗶哩嗶哩 （09626） 、心動 （02400） 回吐3%至4%，游戲股最壞時間是否已過？uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）分析遊戲股前景及策略部署，立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】（內附短片＋文字）

欄名 : 3分鐘睇股

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