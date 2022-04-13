【國際油價】油價重上100關、俄能源部長指油價或於85至120美元波動　三桶油向上、中海油升逾2%

▲ 【國際油價】油價重上100關、俄能源部長指油價或於85至120美元波動 三桶油向上

油價重上100關，紐約期油昨升6%後今再升0.4%，報100.56美元，布蘭特期油升0.4%，報105.02美元。「三桶油」向上，中海油 （00883） 升2.2%，報11.3元。中石油 （00857） 升1.3%，報4元。中石化 （00386） 升0.8%，報3.97元。

俄羅斯能源部長舒利吉諾夫昨日表示，未來一段時期，石油價格可能維持在每桶85美元至120美元之間。 他指出，俄羅斯的任務不是猜測能源價格，而是確保石油產業的正常運轉，俄羅斯準備向友好國家在任何市場價格區間出售石油和石油製品。

另外， 石油輸出國組織（OPEC）下調全球石油需求預測，OPEC在月度報告預計，2022年全球石油日需求增長預估為367萬桶，較此前預測下降 48 萬桶，原因是俄羅斯入侵烏克蘭，原油價格飆升導致通脹上升以及 Omicron變種病毒在內地重燃所帶來的的影響。

除了石油股造好外，油服股同樣走高，中海油服 （02883） 升2.5%，海隆 （01623） 升4.8%。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、山東黃金及廣汽集團

相關文章：

【中海油回A】中海油A股網上初步有效申購倍數約415倍

【烏克蘭戰爭】OPEC下調全球石油日需求增長預測 因俄烏局勢、中國疫情重燃等

【國際油價】日韓紛響應美國呼籲釋放石油儲備

編輯：姚卓然