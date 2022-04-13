【國際油價】油價重上100關、俄能源部長指油價或於85至120美元波動　三桶油向上、中海油升逾2%

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【新股IPO】知乎2390今截孖展暫錄5503萬元 公開發售仍未足額
油價重上100關，紐約期油昨升6%後今再升0.4%，報100.56美元，布蘭特期油升0.4%，報105.02美元。「三桶油」向上，中海油 （00883） 升2.2%，報11.3元。中石油 （00857） 升1.3%，報4元。中石化 （00386） 升0.8%，報3.97元。
俄羅斯能源部長舒利吉諾夫昨日表示，未來一段時期，石油價格可能維持在每桶85美元至120美元之間。他指出，俄羅斯的任務不是猜測能源價格，而是確保石油產業的正常運轉，俄羅斯準備向友好國家在任何市場價格區間出售石油和石油製品。
另外，石油輸出國組織（OPEC）下調全球石油需求預測，OPEC在月度報告預計，2022年全球石油日需求增長預估為367萬桶，較此前預測下降 48 萬桶，原因是俄羅斯入侵烏克蘭，原油價格飆升導致通脹上升以及 Omicron變種病毒在內地重燃所帶來的的影響。
除了石油股造好外，油服股同樣走高，中海油服 （02883） 升2.5%，海隆 （01623） 升4.8%。
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編輯：姚卓然