【港股ADR+夜期】內地預告降準　夜期升99點　美團ADR高1.6%（不斷更新）

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內地預告降準，國務院常務會議指出，適時運用降準等貨幣政策工具，進一步加大金融對實體經濟特別是受疫情嚴重影響行業和中小微企業、個體工商戶支持力度，向實體經濟合理讓利，降低綜合融資成本。夜期升99點，收報21410點。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 53.25 -0.1% 美團ADR 156.59 +1.6% 騰訊ADR 376.44 +0.8% 阿里巴巴美股 98.02 -0.5%

【預告降準】國常會：適時運用降準等幣策工具 鼓勵大型銀行有序降撥備率

長假期前雖然港股淡靜，但北水無懼周五及下周一港股休市，而外圍可能波動的風險，繼續加碼湧港布局，單日再吸資29.2億元，已連續4日吸資，累計達50.3億元，騰訊（00700）終於出現明顯的北水淨流入，吸資8.1億元，中海油亦獲垂青，吸資6.6億元。

北水數據：

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即市數據：

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港股今早承接低開126點，其後走勢反覆向上，午後曾升逾200點後升幅收窄，一度再轉跌，恒生指數收報21374點，升55點，成交1002億元。科指升0.5%，報4268點。騰訊 （00700） 升近2%；快手 （01024） 反彈5%；阿里巴巴偏 （09988） 軟跌0.5%；中海油 （00883） 升逾3%。

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即市走勢：

【03：00】夜期升99點，收報21410點

【22：22】夜期升64點

【19：26】內地預告降準，國務院常務會議指出，適時運用降準等貨幣政策工具，進一步加大金融對實體經濟特別是受疫情嚴重影響行業和中小微企業、個體工商戶支持力度，向實體經濟合理讓利，降低綜合融資成本。夜期升102點，報21413點。

【18：47】夜期升13點，報21324點。

【16：10】恒生指數收報21374點，升55點，成交1002億元。科指升0.5%，報4268點。騰訊 （00700） 升近2%；快手 （01024） 反彈5%；阿里巴巴偏 （09988） 軟跌0.5%；中海油 （00883） 升逾3%。

【16：00】恒生指數U盤前升22點，報21341點。

【15：30】【大行報告】滙證：中海油回A後派特別息＋油價彈利好利潤 維持「買入」評級

【15：15】大市最新再度轉跌23點，報21296點。

【15：08】【大行報告】高盛：中國疫情拖累體育用品銷售 下調李寧目標價、剔除安踏高於行業10%溢價

【15：04】港股尾市升幅進一步收窄，恒指升近50點，報21366點；科指升0.3%，報4260點。

【15：01】上證全日跌0.8%；深證跌1.6%；創業板指跌2.3%。

【14：49】立高 （08472） 瀉92%，低見0.27元，成交8112.5萬元。

【14：45】思捷 （00330） 最新升近一成，破頂高見1.26元。

【14：38】阿里巴巴 （09988） 再度回軟，跌0.3%。騰訊 （00700） 、京東 （09618） 升逾2%；美團 （03690） 升0.7%。

【14：23】恒指午後曾升最多212點，高見21531點，最新升勢略為回順，報21457點，升138點；科指升1%，報4291點。

【14：15】金融股逆市偏軟，滙豐 （00005） 跌0.4%；友邦 （01299） 跌0.1%。

【14：10】中海油 （00833） 升幅擴至逾5%，報11.64元日內高位。

【13：52】比亞迪 （01211） 午後升逾4%，高見233.2元；吉利 （00175） 升逾1%；長汽 （02333） 升逾3%；至於廣汽 （02238） 則逆市跌0.9%。

【13：40】大市升幅擴大至約165點，報21483點；科指升1.2%，報4300點。騰訊 （00700） 升近3%；美團 （03690） 升逾1%；阿里巴巴 （09988） 轉升0.1%。

【13：07】騰訊 （00700） 、京東 （09618） 升逾2%；美團 （03690） 升0.8%；阿里巴巴 （09988） 跌0.2%。

【13：06】快手 （01024） 反彈升逾5%，報63.8元見日內高位。

【13：00】港股午後初段靠穩，恒指升20點，報21339點；科指升近0.1%，報4251點。

【12：51】【大行報告】紫金績優獲券商讚受內地疫情衝擊低 半日升7%逼近新高

【12：50】【名家看法】普徠仕：聯儲局或於明年底減息 中資股估值仍吸引、成中期逆向投資選擇

【12：49】【內房危機】恒大珠三角公司63個在建項目已全面實現復工復產 各地項目陸續恢復銷售（多圖）

【12：00】恒生指數半日升33點，報21352點，成交506億元。科指升0.1%，報4255點。中海油 （00883） 升近4%；騰訊 （00700） 升近2%；阿里巴巴 （09988） 跌近1%；黃金、煤炭股造好。

【11：46】港股中午收市前升約41點，報21360點；科指升0.2%，報4259點。

【11：42】本地餐飲股大多變動不大，大家樂 （00341） 跌0.2%；大快活 （00052） 、翠華 （01314） 無升跌。另外，太興 （06811） 跌3%。

【晚市堂食】林鄭預告周四公布放寬社交距離細節 餐飲美容健身室據報4.21獲放寬 晚市可堂食至10時、每枱4人

【11：30】內地股市向下，上證半日跌0.4%；深證跌0.8%；創業板指跌1.1%。

【11：14】紫金 （02899） 最新升逾7%，破頂高見13.64元；中國黃金 （02099） 升近6%，高見32.7元；招金 （01818） 升逾4%，高見8.49元；山東黃金 （01787） 升逾2%，破頂高見18.12元。

【11：04】大市最新轉升近55點，報21373點，騰訊 （00700） 升近2%；美團 （03690） 升0.5%；阿里巴巴 （09988） 跌0.8%。

【11：02】中海油 （00883） 最新升逾4%，高見11.58元；中石油 （00857） 升逾2%；中石化 （00386） 升逾1%。

【10：43】中煤能源 （01898） 升幅擴大至逾5%，破頂高見7.12元；兗礦能源 （01171） 升近5%；神華 （01088） 升逾2%。

【10：41】港股好淡爭持，最新跌41點，報21279點。

【10：32】【大行報告】大摩：快手1024股價未來60日八成機會跑贏大市 未成年人監管加強料影響有限

【10：32】藥明生物 （02269） 挫半成，股價低見59.3元。

【10：31】大市最新轉升2點，報21322點。

【10：23】昨造好的體育用品股今早回吐，安踏 （02020） 跌逾2%；李寧 （02331） 跌逾1%；特步 （01368） 跌逾3%。

【10：17】中煤能源 （01088） 升近3%；神華 （01088） 升逾1%；兗礦能源 （01171） 升逾2%。

【10：14】黃金相關股造好，中國黃金 （02099） 升逾4%；招金 （01818） 升逾3%；紫金 （02899） 升逾3%，破頂高見13.3元；山東黃金 （01787） 升0.9%。

【10：12】新銳醫藥 （06108） 股價今早升逾五成，高見0.475元。

【10：10】【新股IPO】知乎2390今截孖展暫錄5503萬元 公開發售仍未足額

【10：08】【國際油價】油價重上100關、俄能源部長指油價或於85至120美元波動 三桶油向上、中海油升逾2%

【09：58】港股早段跌幅收窄至約45點，報21272點；科指跌0.3%，報4236點。

【09：57】騰訊 （00700） 最新轉升近0.1%；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；美團 （03690） 跌0.5%；京東 （09618） 升2%。

【09：47】嗶哩嗶哩 （09626） 股價回吐逾6%，低見193元。另一方面，快手 （01024） 股價逆市反彈逾2%，高見62.6元。

【09：42】中海油 （00883） 最新升近3%，高見11.44元。

【09：42】電子煙股升幅擴大，思摩爾 （06969） 升逾5%；中國波頓 （03318） 升逾8%；華寶 （00336） 升逾3%。

【09：36】四環醫藥 （00460） 股價逆市造好，早段升8%，高見1.48元，成交2.4億元。

【09：33】中車 （01766） 發盈警，料首季蝕最多2.5億元人民幣，股價今早跌逾4%，低見2.98元。

【盈警盈喜】中車料首季最多虧損2.51億人幣 疫情對鐵路客運持續影響

【09：30】【電子煙監管】市監局批准《電子煙》強制性國家標準 思摩爾升逾2%、中國波頓彈近5%

【09：28】油價升逾6%，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 今早逆市高開逾1%；中石化 （00386） 升0.5%。

【09：26】吉利 （00175） 跌0.4%；長汽 （02333） 跌0.5%；東風 （00489） 跌0.9%。

【吉利175】總理李克強視察吉利新能源商用車工廠：「要加大減稅退稅力度」 吉利董事長李書福親自領路介紹（多圖）

【09：22】恒生指數開報21192點，跌126點。科指跌0.9%，報4213點。阿里巴巴 （09988） 跌0.6%；騰訊 （00700） 跌0.1%；美團 （03690） 跌逾2%。

【09：13】期指開報21278點，跌25點。

【09：03】恒指黑期升約1點，報21283點。道指期貨升123點，報34342點。

【08：35】【小米1810】印度據報擴大調查小米是否符合當地外滙法 召見前印度負責人

【08：20】【內房銷售】潤地合同銷售209億元跌兩成 一文看清內房3月銷售榜（不斷更新）

【08：10】【汽車股】東風斥37億元人幣收購東風標緻雪鐵龍汽車金融公司75%股權

【08：01】【中海油回A】中海油A股網上初步有效申購倍數約415倍

【07：45】【中美金融戰】12隻中概股被列入「預定摘牌名單」 3月以來第四批（附名單）

【07：45】港股ADR收報21159點，跌159點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報52.53元，較港收市價低0.82元或1.5%。騰訊 （00700） ADR折合報363.04元，較港收市價低3.36元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報97.73元，較港收市價低1.27元或1.3%。

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【07：30】美股先升後跌，美國3月份通脹按年勁升8.5%，再創逾40年新高，惟核心通脹增幅小過預期，市場憧憬通脹見頂，美國10年期債息回落至2.67厘水平，美股3大指數早段向好；其後聯儲局理事布雷納德（Lael Brainard）表示縮表行動料在6月開始，加上普京指俄烏談判走入「死胡同」，道指收市跌87點，報34220點；標指跌15點，報4397點；納指跌40點，報13371點。

即睇美股收市：

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晉達特約：危機再加轉機 天然資源投資新格局

責任編輯：梁浩碩