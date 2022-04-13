【港股市況】恒指反覆升55點　騰訊升近2%、中海油升逾3%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股先升後跌，港股今早承接低開126點，其後走勢反覆向上，午後曾升逾200點後升幅收窄，一度再轉跌，恒生指數收報21374點，升55點，成交1002億元。科指升0.5%，報4268點。騰訊 （00700） 升近2%；快手 （01024） 反彈5%；阿里巴巴偏 （09988） 軟跌0.5%；中海油 （00883） 升逾3%。

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即市走勢：

【16：10】恒生指數收報21374點，升55點，成交1002億元。科指升0.5%，報4268點。騰訊 （00700） 升近2%；快手 （01024） 反彈5%；阿里巴巴偏 （09988） 軟跌0.5%；中海油 （00883） 升逾3%。

【16：00】恒生指數U盤前升22點，報21341點。

【15：30】【大行報告】滙證：中海油回A後派特別息＋油價彈利好利潤 維持「買入」評級

【15：15】大市最新再度轉跌23點，報21296點。

【15：08】【大行報告】高盛：中國疫情拖累體育用品銷售 下調李寧目標價、剔除安踏高於行業10%溢價

【15：04】港股尾市升幅進一步收窄，恒指升近50點，報21366點；科指升0.3%，報4260點。

【15：01】上證全日跌0.8%；深證跌1.6%；創業板指跌2.3%。

【14：49】立高 （08472） 瀉92%，低見0.27元，成交8112.5萬元。

【14：45】思捷 （00330） 最新升近一成，破頂高見1.26元。

【14：38】阿里巴巴 （09988） 再度回軟，跌0.3%。騰訊 （00700） 、京東 （09618） 升逾2%；美團 （03690） 升0.7%。

【14：23】恒指午後曾升最多212點，高見21531點，最新升勢略為回順，報21457點，升138點；科指升1%，報4291點。

【14：15】金融股逆市偏軟，滙豐 （00005） 跌0.4%；友邦 （01299） 跌0.1%。

【14：10】中海油 （00833） 升幅擴至逾5%，報11.64元日內高位。

【13：52】比亞迪 （01211） 午後升逾4%，高見233.2元；吉利 （00175） 升逾1%；長汽 （02333） 升逾3%；至於廣汽 （02238） 則逆市跌0.9%。

【13：40】大市升幅擴大至約165點，報21483點；科指升1.2%，報4300點。騰訊 （00700） 升近3%；美團 （03690） 升逾1%；阿里巴巴 （09988） 轉升0.1%。

【13：07】騰訊 （00700） 、京東 （09618） 升逾2%；美團 （03690） 升0.8%；阿里巴巴 （09988） 跌0.2%。

【13：06】快手 （01024） 反彈升逾5%，報63.8元見日內高位。

【13：00】港股午後初段靠穩，恒指升20點，報21339點；科指升近0.1%，報4251點。

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【12：00】恒生指數半日升33點，報21352點，成交506億元。科指升0.1%，報4255點。中海油 （00883） 升近4%；騰訊 （00700） 升近2%；阿里巴巴 （09988） 跌近1%；黃金、煤炭股造好。

【11：46】港股中午收市前升約41點，報21360點；科指升0.2%，報4259點。

【11：42】本地餐飲股大多變動不大，大家樂 （00341） 跌0.2%；大快活 （00052） 、翠華 （01314） 無升跌。另外，太興 （06811） 跌3%。

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【11：30】內地股市向下，上證半日跌0.4%；深證跌0.8%；創業板指跌1.1%。

【11：14】紫金 （02899） 最新升逾7%，破頂高見13.64元；中國黃金 （02099） 升近6%，高見32.7元；招金 （01818） 升逾4%，高見8.49元；山東黃金 （01787） 升逾2%，破頂高見18.12元。

【11：04】大市最新轉升近55點，報21373點，騰訊 （00700） 升近2%；美團 （03690） 升0.5%；阿里巴巴 （09988） 跌0.8%。

【11：02】中海油 （00883） 最新升逾4%，高見11.58元；中石油 （00857） 升逾2%；中石化 （00386） 升逾1%。

【10：43】中煤能源 （01898） 升幅擴大至逾5%，破頂高見7.12元；兗礦能源 （01171） 升近5%；神華 （01088） 升逾2%。

【10：41】港股好淡爭持，最新跌41點，報21279點。

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【10：32】藥明生物 （02269） 挫半成，股價低見59.3元。

【10：31】大市最新轉升2點，報21322點。

【10：23】昨造好的體育用品股今早回吐，安踏 （02020） 跌逾2%；李寧 （02331） 跌逾1%；特步 （01368） 跌逾3%。

【10：17】中煤能源 （01088） 升近3%；神華 （01088） 升逾1%；兗礦能源 （01171） 升逾2%。

【10：14】黃金相關股造好，中國黃金 （02099） 升逾4%；招金 （01818） 升逾3%；紫金 （02899） 升逾3%，破頂高見13.3元；山東黃金 （01787） 升0.9%。

【10：12】新銳醫藥 （06108） 股價今早升逾五成，高見0.475元。

【10：10】【新股IPO】知乎2390今截孖展暫錄5503萬元 公開發售仍未足額

【10：08】【國際油價】油價重上100關、俄能源部長指油價或於85至120美元波動 三桶油向上、中海油升逾2%

【09：58】港股早段跌幅收窄至約45點，報21272點；科指跌0.3%，報4236點。

【09：57】騰訊 （00700） 最新轉升近0.1%；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；美團 （03690） 跌0.5%；京東 （09618） 升2%。

【09：47】嗶哩嗶哩 （09626） 股價回吐逾6%，低見193元。另一方面，快手 （01024） 股價逆市反彈逾2%，高見62.6元。

【09：42】中海油 （00883） 最新升近3%，高見11.44元。

【09：42】電子煙股升幅擴大，思摩爾 （06969） 升逾5%；中國波頓 （03318） 升逾8%；華寶 （00336） 升逾3%。

【09：36】四環醫藥 （00460） 股價逆市造好，早段升8%，高見1.48元，成交2.4億元。

【09：33】中車 （01766） 發盈警，料首季蝕最多2.5億元人民幣，股價今早跌逾4%，低見2.98元。

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【09：30】【電子煙監管】市監局批准《電子煙》強制性國家標準 思摩爾升逾2%、中國波頓彈近5%

【09：28】油價升逾6%，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 今早逆市高開逾1%；中石化 （00386） 升0.5%。

【09：26】吉利 （00175） 跌0.4%；長汽 （02333） 跌0.5%；東風 （00489） 跌0.9%。

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【09：22】恒生指數開報21192點，跌126點。科指跌0.9%，報4213點。阿里巴巴 （09988） 跌0.6%；騰訊 （00700） 跌0.1%；美團 （03690） 跌逾2%。

【09：13】期指開報21278點，跌25點。

【09：03】恒指黑期升約1點，報21283點。道指期貨升123點，報34342點。

【08：35】【小米1810】印度據報擴大調查小米是否符合當地外滙法 召見前印度負責人

【08：20】【內房銷售】潤地合同銷售209億元跌兩成 一文看清內房3月銷售榜（不斷更新）

【08：10】【汽車股】東風斥37億元人幣收購東風標緻雪鐵龍汽車金融公司75%股權

【08：01】【中海油回A】中海油A股網上初步有效申購倍數約415倍

【07：45】【中美金融戰】12隻中概股被列入「預定摘牌名單」 3月以來第四批（附名單）

【07：45】港股ADR收報21159點，跌159點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報52.53元，較港收市價低0.82元或1.5%。騰訊 （00700） ADR折合報363.04元，較港收市價低3.36元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報97.73元，較港收市價低1.27元或1.3%。

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【07：30】美股先升後跌，美國3月份通脹按年勁升8.5%，再創逾40年新高，惟核心通脹增幅小過預期，市場憧憬通脹見頂，美國10年期債息回落至2.67厘水平，美股3大指數早段向好；其後聯儲局理事布雷納德（Lael Brainard）表示縮表行動料在6月開始，加上普京指俄烏談判走入「死胡同」，道指收市跌87點，報34220點；標指跌15點，報4397點；納指跌40點，報13371點。

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責任編輯：梁浩碩