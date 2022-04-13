【港股市況】恒指低開126點　三桶油、電子煙股逆市升（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股先升後跌，港股今早承接低開百點，恒生指數開報21192點，跌126點。科指跌0.9%，報4213點。阿里巴巴 （09988） 跌0.6%；騰訊 （00700） 跌0.1%；美團 （03690） 跌逾2%。

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即市走勢：

【10：17】中煤能源 （01088） 升近3%；神華 （01088） 升逾1%；兗礦能源 （01171） 升逾2%。

【10：14】黃金相關股造好，中國黃金 （02099） 升逾4%；招金 （01818） 升逾3%；紫金 （02899） 升逾3%，破頂高見13.3元；山東黃金 （01787） 升0.9%。

【10：12】新銳醫藥 （06108） 股價今早升逾五成，高見0.475元。

【10：10】【新股IPO】知乎2390今截孖展暫錄5503萬元 公開發售仍未足額

【10：08】【國際油價】油價重上100關、俄能源部長指油價或於85至120美元波動 三桶油向上、中海油升逾2%

【09：58】港股早段跌幅收窄至約45點，報21272點；科指跌0.3%，報4236點。

【09：57】騰訊 （00700） 最新轉升近0.1%；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；美團 （03690） 跌0.5%；京東 （09618） 升2%。

【09：47】嗶哩嗶哩 （09626） 股價回吐逾6%，低見193元。另一方面，快手 （01024） 股價逆市反彈逾2%，高見62.6元。

【09：42】中海油 （00883） 最新升近3%，高見11.44元。

【09：42】電子煙股升幅擴大，思摩爾 （06969） 升逾5%；中國波頓 （03318） 升逾8%；華寶 （00336） 升逾3%。

【09：36】四環醫藥 （00460） 股價逆市造好，早段升8%，高見1.48元，成交2.4億元。

【09：33】中車 （01766） 發盈警，料首季蝕最多2.5億元人民幣，股價今早跌逾4%，低見2.98元。

【盈警盈喜】中車料首季最多虧損2.51億人幣 疫情對鐵路客運持續影響

【09：30】【電子煙監管】市監局批准《電子煙》強制性國家標準 思摩爾升逾2%、中國波頓彈近5%

【09：28】油價升逾6%，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 今早逆市高開逾1%；中石化 （00386） 升0.5%。

【09：26】吉利 （00175） 跌0.4%；長汽 （02333） 跌0.5%；東風 （00489） 跌0.9%。

【吉利175】總理李克強視察吉利新能源商用車工廠：「要加大減稅退稅力度」 吉利董事長李書福親自領路介紹（多圖）

【09：22】恒生指數開報21192點，跌126點。科指跌0.9%，報4213點。阿里巴巴 （09988） 跌0.6%；騰訊 （00700） 跌0.1%；美團 （03690） 跌逾2%。

【09：13】期指開報21278點，跌25點。

【09：03】恒指黑期升約1點，報21283點。道指期貨升123點，報34342點。

【08：35】【小米1810】印度據報擴大調查小米是否符合當地外滙法 召見前印度負責人

【08：20】【內房銷售】潤地合同銷售209億元跌兩成 一文看清內房3月銷售榜（不斷更新）

【08：10】【汽車股】東風斥37億元人幣收購東風標緻雪鐵龍汽車金融公司75%股權

【08：01】【中海油回A】中海油A股網上初步有效申購倍數約415倍

【07：45】【中美金融戰】12隻中概股被列入「預定摘牌名單」 3月以來第四批（附名單）

【07：45】港股ADR收報21159點，跌159點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報52.53元，較港收市價低0.82元或1.5%。騰訊 （00700） ADR折合報363.04元，較港收市價低3.36元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報97.73元，較港收市價低1.27元或1.3%。

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【07：30】美股先升後跌，美國3月份通脹按年勁升8.5%，再創逾40年新高，惟核心通脹增幅小過預期，市場憧憬通脹見頂，美國10年期債息回落至2.67厘水平，美股3大指數早段向好；其後聯儲局理事布雷納德（Lael Brainard）表示縮表行動料在6月開始，加上普京指俄烏談判走入「死胡同」，道指收市跌87點，報34220點；標指跌15點，報4397點；納指跌40點，報13371點。

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責任編輯：梁浩碩