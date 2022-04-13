【晚市堂食】林鄭預告周四公布放寬社交距離細節　餐飲美容健身室據報4.21獲放寬　晚市可堂食至10時、每枱4人

▲ 【第五波疫情】據報餐飲美容健身4月21日獲首階段放寬 次階段擬放寬本地遊、每團最多30人

特首林鄭月娥早前透露，本周公布分階段放寬社交距離的防疫措施。林鄭月娥在周三抗疫記者會上表示，會在周四（14日）公布放寬細節，預告按計劃由4月21日分三階段放寬社交距離措施，但坦言社會逐步恢復正常運作，預告陽性個案將增加。

她在會上表示，放寬措施是以疫情實際情況而決定，三階段放寬暫未涉及完全解除口罩令、限聚令。

按早前預告，餐飲業務、美容院、健身室以及體育場所，率先會在首階段4月21日放寬，部分場所或需在進入前進行快速測試。

餐廳預計會由現時晚上6時後禁止堂食，放寬營業至晚上10時，由每枱2人可增至最多4人。

圖看3月21日預告三階段放寬行動

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

餐飲股今早表現無大變化，大家樂 （00341） 跌0.3%，譚仔國際 （02217） 則升1%。

至於商經局局長邱騰華則表示，可以考慮在放寬社交距離措施的第二階段，重開郵輪公海遊及放寬本地遊限制。他指，如果參加本地遊的人出發之前做自願快速檢測，或可將每團人數上限放寬至30人或以上。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、山東黃金及廣汽集團

相關文章：

【香港進出口】貿易通：第五波疫情不利首季報關業務 但影響較前年爆發之初可控

【第五波疫情】ACCA香港分會向稅務局提兩建議助商界面對疫情 包括延遲提交稅表最後期限

【第五波疫情】林鄭：未放棄全民檢測但未有時間表 3個月內曾確診人士可獲豁免全民檢測