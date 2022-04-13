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【Twitter】推特股東起訴馬斯克　涉嫌延遲披露持股以低價增持

股市 07:53 2022/04/13

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【Twitter】推特股東起訴馬斯克　涉嫌延遲披露持股以低價增持

推特（Twitter，美：TWTR) 股東起訴Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）延遲披露自己在推特持股超過5%，意圖以人為壓低股價。

彭博報道，Marc Bain Rasella周二在曼哈頓的聯邦法院控告馬斯克證券欺詐，表示馬斯克在3月24日之前就該向美國證券交易委員會披露其持股情況。Rasella聲稱，馬斯克推遲申報，使得他可以用較低的價格買入更多股票，佔了推特股票賣出者的便宜。

他又指，當馬斯克提交持股披露表格時，Twitter股價上漲了27%，從4月1日的39.31美元上漲到4月4日的49.97美元。

Rasella尋求代表3月24日至4月1日期間賣出推特股票的投資者發起訴訟。馬斯克沒有立即置評，而推特亦拒絕置評。

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編輯:姚卓然

美股 股票 Twitter 增持 馬斯克

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