【中美金融戰】12隻中概股被列入「預定摘牌名單」、3月以來第四批　新濠金斯瑞股價跌逾3%

▲ 【中美金融戰】12隻中概股被列入「預定摘牌名單」 3月以來第四批

美國證交會（SEC）最新公布再將12間中概股公司列入「預定摘牌名單」，為3月以來第四批，名單包括Microvast（微宏）、中汽系統、大全新能源、康乃德生物、金融壹賬通、綠圖生物科技、傳奇生物、搜狐、新濠影匯、新濠博亞娛樂、Logiq，以及諾亞控股。

股價方面，新濠 （00200） 跌3.3%，報6.36元，而傳奇生物母公司金斯瑞 （01548） 現亦跌4%，報22.3元。

上述12間公司可於5月3日前向SEC提交證據，證明自己不具備被摘牌的條件。

根據《外國公司問責法案》（HFCAA），如果外國上市公司連續三年未能提交美國上市公司會計監督委員會所要求的報告，SEC有權將其從交易所摘牌。

此前，中證監發布《關於加強境內企業境外發行證券和上市相關保密和檔案管理工作的規定（徵求意見稿）》，放寬跨境審計監管合作，強調減少敏感信息列入工作底稿，支持企業自主選擇上市地。

【中美金融戰】中證監發意見稿放寬跨境審計監管合作 強調減少敏感信息列入工作底稿 支持企業自主選擇上市地

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責任編輯：梁浩碩