【ET財經早點1分鐘】儲局布雷納德料急收水5月表決縮表 油價急升7%道指由升361點倒跌87點

油價急升扭轉美股早段的樂觀氣氛，美國公布通脹按年升百分之8.5，再創40年新高。不過由於不包括能源及食品的核心通脹6.5%，遜市場預期。

美國債息一度跌穿2.7厘，道指一度升361點。但由於上海放鬆部分小區的封控力保物流暢通，加上俄羅斯總統普京指俄烏談判走入死胡同並將繼續入侵，油價大幅反彈百分之7， 紐約期油突破100美元關口，布蘭特期油升上105美元，通脹壓力再升溫，道指收到倒跌87點，報34220點；納斯達克指數報13371點，跌40點；標準普爾500指數報4397點，跌15點。

儲局布雷納德料急收水 5月決定縮表

美國聯儲局候任副主席布雷納德表示，儲局將採取迅速行動，將貨幣收緊至中性水平，並不關注什麼是合適的加息步伐，相當儲局有能力在不破壞勞動市場下給通脹降溫，即降低職位空缺數目，而不是企業實施裁員，認為企業對勞動市場有大幅放緩的空間，預期5月將為縮表作出決定，6月可以實施。

恒指夜期跌78點 12中概股再入摘牌名單

美國證交會將12隻中概股納入預定摘牌名單，為第四度加碼，包括金融壹賬通、搜狐、新濠博亞等。現時中美仍未就審計監管達成任何協議。

不過中概股指數跌幅不大，納指金龍中國指數跌百分之1， 恒指夜期跌78點。騰訊 （00700） 及美團 （03690） ADR低港股收市價百分之1.

*晉達特約：危機再加轉機 天然資源投資新格局*