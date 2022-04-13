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【開市9點半】港股「破淨」兩月資金保守　恒生投資管理薛永輝：料下半年才好轉

股市 06:22 2022/04/13

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恒指「破淨」已持續兩個月，市帳率僅0.8倍水平，仍未見大幅向上修復，反映大戶仍輕倉港股，恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝指，過往30年，每當恒指市帳率跌穿一倍就接近見底，可能在0.9倍水平左右見底後不太久便反彈，但今次較例外，本來預計中港股市第二季會有起色，惟疫情再爆發，而且俄烏局勢繼續拖累市場，認為第二季可能要取態保守，或要到今年下半年才會好轉。

他指出，短期要看中國政府推出的刺激經濟措施力度多大，若力度大，料下半年中國經濟好轉下，令股市受惠。瑞銀認為中國政府傾向降準，因為中美債息已倒掛，短期內降息的可能性已大幅降低。

重點新聞：

1.【港股看法】恒生投資管理：港股近期超賣情況較過往嚴重　市帳率曾跌穿0.8倍　料港股或下半年才有起色

2.【中國經濟】瑞銀汪濤料人行進一步降準支持信貸反彈　短期內降息可能性大幅降低

3.【對沖基金】橋水旗下中國基金上季規模增長約13%至61.5億美元

4.【香港經濟】任志剛：香港通脹不高卻因聯滙制度而跟美國加息　環境較困難

5.【人民幣國際化】任志剛：美國武器化美元手段「愈來愈瘋狂」　中國應加快人民幣國際化

6.【美國經濟數據】美3月CPI 8.5%超預期　續創40年高　核心CPI 6.5%

7.【烏克蘭戰爭】俄羅斯財政部：有足夠資金及時償還債務

8.【吉利175】總理李克強視察吉利新能源商用車工廠：「要加大減稅退稅力度」　吉利董事長李書福親自領路介紹（多圖）

9.【富途FUTU】富途全球用戶增近4成突破1800萬　富途大象基金理財規模突破200億元

*晉達特約：危機再加轉機　天然資源投資新格局*

港股ADR及美股收市情況：

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記者：譚志偉

欄名 : 開市9點半

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