【開市9點半】港股「破淨」兩月資金保守　恒生投資管理薛永輝：料下半年才好轉

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恒指「破淨」已持續兩個月，市帳率僅0.8倍水平，仍未見大幅向上修復，反映大戶仍輕倉港股，恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝指，過往30年，每當恒指市帳率跌穿一倍就接近見底，可能在0.9倍水平左右見底後不太久便反彈，但今次較例外，本來預計中港股市第二季會有起色，惟疫情再爆發，而且俄烏局勢繼續拖累市場，認為第二季可能要取態保守，或要到今年下半年才會好轉。

他指出，短期要看中國政府推出的刺激經濟措施力度多大，若力度大，料下半年中國經濟好轉下，令股市受惠。瑞銀認為中國政府傾向降準，因為中美債息已倒掛，短期內降息的可能性已大幅降低。

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記者：譚志偉