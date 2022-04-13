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【疫下營銷】日本小田急電鐵推租借拍攝服務　每小時2700元起

商業 11:30 2022/04/13

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日本私營鐵路公司小田急電鐵，宣佈推出租借計劃，按時收費出租車站及列車讓公眾拍攝。（小田急電鐵圖片）

日本私營鐵路公司小田急電鐵，宣佈推出公眾租借計劃，全線車站及直營設施，甚至不同列車皆可按時收費租出，安排拍攝取景等用途。官方表示希望藉此更有效活用資產，同時提升小田急線與沿線地區的形像。

【第五波疫情】中小企業務收益指數按月上升至31.7　物流業表現標青

小田急電鐵營運的小田急線，向來都有與廣告商或電視台合作，個別借出拍攝廣告或劇集等，但需要特別聯絡安排處理，以公開服務形式推出實為首次。公眾可以通過查詢熱線聯絡鐵路公司代表，一站式安排細節，在不影響一般乘客及安全優先的情況下進行。

公眾至少要1個月前提出申請以便安排，要提供詳細內容以便審核，基本收費以車站計平日上午10時至下午5時，每小時費用44,000日圓(約2,700港元)，列車每小時費用110,000日圓(約6,900港元)。

小田急線有不少特色車站如「片瀨江之島」、「參宮橋」、「下北澤」等，能滿足不同拍攝需要。而且可安排特別列車，拍攝通過場面或車廂等，包括一般班次及「浪漫特快」列車等。其他設施如遊艇俱樂部、菜園等都可租借。

【放寬堂食】防疫措施放寬令疫情反彈？　黃傑龍：應勇敢面對　不能再「又開又閂」

責任編輯：王浩賢

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