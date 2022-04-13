【ET開市直擊】美國CPI揭盅後市解讀 內需股抽上可跑出？（附time code）

美國3月CPI揭盅，升至8.5%超預期，再創逾40新高，對美股、港股後市有何啟示？港股上日走勢反覆，早段由升轉跌，午後下試跌穿21000點後掉頭反彈，一度上試收復21500點，逼近20天綫，最終收市升幅收窄，收報21319點，升110點。市場憧憬內地防疫封城措施鬆綁，內需股午後反彈炒上，體育用品股李寧 （02331） 、安踏 （02020） 股價收市升約7%，啤酒股潤啤 （00291） 、青島啤 （00168） 收升約半成，百威亞太 （01876） 升2.6%。uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）今早9時於《ET開市直擊》為你解讀美國CPI及拆解港股形勢。

Time code

00：25 - 港股今日焦點速覽

01：13 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：12 - 亞太股市早段市況速報

02：37 - 美國3月CPI速報

03：05 - 通脹是否見頂？視乎俄烏局勢、料今季料見頂

04：29 - 留意核心CPI升幅較預期低 扣除能源、食品價格其他上升不大

05：07 - 美國CPI上升原兇二手車價格回落 相信核心CPI向下

05：39 - 美國聯儲局加息半厘機會高 貨幣政策收緊成大趨勢

06：54 - 債息倒掛暗示經濟會放緩或衰退 聯儲局明年初或會暫停加息甚至減息

08：26 - 港股上日市況速覽+北水盤路

09：11 - 港股好淡因素爭持 對內地防疫措施放寬有保留

11：00 - 市場料內地疫情4月底才明顯緩和 為港股不確定變數

11：28 - 內地零售股僅短綫技術反彈？

11：42 - 俄烏停戰機會低、料軍事升級 繼續影響環球通脹、外圍市場

12：46 - 傳內地下周減息降準 憧憬利好港股

13：22 - 恒指20600至20800點有支持 上望22000點有阻力

13：38 - 內地封城措施鬆綁機會多大？內需股、餐飲股有憧憬？

15：43 - 零售股、餐飲股短期波動大 疫情反覆、買入有風險

16：33 - 內地遊戲版號復批 最壞時間已過？

19：29 - 網易 （09999） 、嗶哩嗶哩 （09626） 股價回落 政策風險未消除勿博得太盡

20：13 - 遊戲股相對睇好網易 （09999） 遊戲推出密集、更有賣座力

21：10 - 港股開市前市況速報

21：34 - ET個股推介：網易 （09999）

26：09 - 觀眾問股：海螺水泥 （00914） 42元買入點做？

28：46 - 觀眾問股：中海油 （00883） 仍可吼？

30：10 - 觀眾問股：中海外 （00688） 24元買入要止賺嗎？

31：22 - 觀眾問股：九倉置業 （01997） 37元買但高位冇走要離場？

32：42 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 500元有少量蟹貨，而家點做？溝貨定守？

34：52 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 點睇？

37：02 - 觀眾問股：新特能源 （01799） 18.36元買入止赚位可放哪個位？

38：35 - 觀眾問股：中國建材 （03323） 可追入？

39：29 - 觀眾問股：周大福 （01929） 14.2元有貨點睇？

41：35 - 觀眾問股：青島啤 （00168） 短炒變長揸 75.6元買入溝唔溝？

43：24 - 觀眾問股：永達汽車 （03669） 7.7元有貨點睇？

44：52 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 、碧桂園 （02007） 、嗶哩嗶哩 （09626） 、友邦 （01299） 點揀？

47：12 - 觀眾問股：港交所 （00388） 甚麼價位買入比較好？今年點睇？上望多少？

49：01- 觀眾問股：目標穩定收息增長為主 抽綠色零售債券抑或買公用股收息？

51：02 - 消息股：中國中車 （01766）

51：33 - 港股開市初段市況速報

51：52 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即登入→財經台

*恒指何時企穩兩萬二 基建股強勢捲土重來？重溫《開市追揸沽》*