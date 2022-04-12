【虛擬經濟】Coinbase與BAYC合作 將推出「無聊猿」互動電影 支持者可投稿彩蛋

加密交易所 Coinbase 與 NFT 藝術品「無聊猿」（Bored Ape Yacht Club）合作，製作以無聊猿為主角的一系列電影。這些電影將由 Coinbase Entertainment 製作，並以精選的無聊猿 NFT 角色為特色來打造劇情。

Coinbase 在 11 日宣布這項電影拍攝計畫。Coinbase 在發布預告後在 Twitter 上推文公布這些電影，並表示正在製作一部由無聊猿和無聊猿加密貨幣 Apecoin 社群組成的互動電影，而支持者可以一起打造。同時，Coinbase 在 Twitter 上表示，可以通過連接錢包、提交無聊猿和「隱藏彩蛋」來幫助製作電影。

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Coinbase 娛樂和文化行銷總監 William Swann 表示，Coinbase 將繼續創建和支持直接與社群對話，維持 Web3 創新文化的內容項目。他指出， Coinbase 的目標是讓下一個 10 億人進入加密經濟，相信這部互動電影系列將成為實現催化劑，並幫助觀眾了解 Web3 的協作性質。

創建無聊猿遊艇俱樂部 NFT 項目的公司 Yuga Labs 的行政總裁 Nicole Muniz 表示，這項與 Coinbase 合作的電影三部曲計劃，是 NFT 和娛樂邁出開創性的一步。

今年 1 月中旬，Coinbase 與萬事達卡合作以支持 NFT 市場。萬事達信用卡和簽帳卡用戶將能夠通過 Coinbase 支付 NFT 資產。

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責任編輯：龍紀瑩