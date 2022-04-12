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【虛擬經濟】Coinbase與BAYC合作 將推出「無聊猿」互動電影 支持者可投稿彩蛋

理財智慧 20:16 2022/04/12

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加密交易所 Coinbase 與 NFT 藝術品「無聊猿」（Bored Ape Yacht Club）合作，製作以無聊猿為主角的一系列電影。這些電影將由 Coinbase Entertainment 製作，並以精選的無聊猿 NFT 角色為特色來打造劇情。

Coinbase 在 11 日宣布這項電影拍攝計畫。Coinbase 在發布預告後在 Twitter 上推文公布這些電影，並表示正在製作一部由無聊猿和無聊猿加密貨幣 Apecoin 社群組成的互動電影，而支持者可以一起打造。同時，Coinbase 在 Twitter 上表示，可以通過連接錢包、提交無聊猿和「隱藏彩蛋」來幫助製作電影。

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

Coinbase 娛樂和文化行銷總監 William Swann 表示，Coinbase 將繼續創建和支持直接與社群對話，維持 Web3 創新文化的內容項目。他指出， Coinbase 的目標是讓下一個 10 億人進入加密經濟，相信這部互動電影系列將成為實現催化劑，並幫助觀眾了解 Web3 的協作性質。

創建無聊猿遊艇俱樂部 NFT 項目的公司 Yuga Labs 的行政總裁 Nicole Muniz 表示，這項與 Coinbase 合作的電影三部曲計劃，是 NFT 和娛樂邁出開創性的一步。

今年 1 月中旬，Coinbase 與萬事達卡合作以支持 NFT 市場。萬事達信用卡和簽帳卡用戶將能夠通過 Coinbase 支付 NFT 資產。

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責任編輯：龍紀瑩

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