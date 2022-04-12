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【香港科技探索1137】HKTVmall 3月訂單總交易額升37%至7.18億　必需品購買量相對回復正常

股市 23:30 2022/04/12

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【香港科技探索1137】HKTVmall 3月訂單總交易額升近37%至7.18億　必需品購買量相對回復正常

本地電商HKTVmall母企香港科技探索 （01137） 發布3月營運數據，期內HKTVmall的訂單總商品交易額7.18億元，按年升36.8%，按月跌15.9%。

香港科技探索稱，2月因應第五波疫情、潛在「全民強制檢測」計劃及「禁足」等措施的不確定性，消費者對糧油雜貨及個人護理產品的購買量大增。隨着第五波疫情於3月內自高峰期逐漸回落，感染個案減少，生活必需品購買量亦回復至相對正常情況。

HKTVmall 3月日均訂單按月跌18.5%

HKTVmall 3月份的平均每日訂單總商品交易額達2320萬元，按年升37.3%，按月跌23.9%；平均每日訂單數量4.83萬張，按年升35.3%，按月跌18.5%；平均訂單金額480元，按年升1.1%，按月跌6.8%。

由於疫情衝擊，HKTVmall物流人手一度短缺，香港科技探索稱，HKTVmall 配送人手兩周內回復正常，業務夥伴之營運情況亦大大改善，客戶訂單送遞的配送所需時間亦恢復至正常水平。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、山東黃金及廣汽集團

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【HKTVmall業績】香港科技探索去年純利下跌92%　管理層：3月GMV創新高、營運完全恢復正常（第二版）

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港股 香港科技探索（01137）

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