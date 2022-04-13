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【小米1810】印度當局傳調查小米 商業行為是否遵守當地外匯法

股樓投資 12:55 2022/04/13

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外電報道，年初曾被印度財政部追討款的智能手機生產商小米(01810)，再被當地執行部門調查其商業活動是否符合印度外匯法律。消息指，當局由2月起調查小米，印度聯邦金融犯罪機構近日亦召見小米前印度董事總經理，現任公司駐杜拜的全球副總裁Manu Kumar Jain。小米回應指，一直遵守印度所有法律，完全遵守各項規定。公司目前正配合當局調查，確保對方獲取所需的訊息。印度執法局則未有回應。

恒生投資料恒指已於上月見底 下半年表現或好轉   詳情請看【下一頁

印度一直是小米重點拓展的海外地區之一。根據市場調查機構Counterpoint的資料，小米去年在印度的市佔率達24%。雖較前年回落，在當地的領導地位依然穩固。同時，小米在高端市場的市佔率達歷史新高，銷售額按年增長2.5倍。今年初，印度財政部曾向小米追討65億盧比即近7億元的稅款，指其向小米移動及高通(美：QCOM) 繳付的特許權使用費和許可費，都未計入進口商品交易價值。當時小米回應指，有關稅務問題相信和各方對進口商品價格認定，出現分歧有關。

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撰文 : 李尚毅

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