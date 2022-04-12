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【騰訊持股】遊戲開發商Epic Games獲Sony及LEGO母企融資20億美元　帶動估值漲至315億美元

股市 23:05 2022/04/12

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【騰訊持股】遊戲開發商Epic Games獲Sony及LEGO母企融資20億美元　帶動估值漲至315億美元

騰訊 （00700） 有份投資、熱門遊戲《堡壘之夜》（Fortnite）的開發商Epic Games宣布，獲索尼（Sony）和樂高（Lego）母公司 Kirkbi融資20億美元，Epic Games估值增至315億美元。Epic Games 表示，新的資金將用於建立虛擬世界元宇宙，並將支持其持續增長。

Epic Games表示，三方目標都是創造新的社交娛樂，探索數字世界和物理世界之間的聯繫。Epi​​c Games 首席執行官兼創始人 Tim Sweeney稱，上述資金將加速建立虛擬世界的工作，並創造玩家可以與朋友一起玩樂的空間，品牌可以建立具創意及身臨其境的體驗，讓創作者可以建立一個可茁壯成長社區。

Epic Games此前宣布，正在與樂高合作建立一個以兒童為主的元宇宙，兩間公司均表示，冀塑造虛擬世界，同時確保兒童的安全和趣味性，並為孩子們打造仿如身臨其境的數字體驗。

Epic Games上一輪融資是在2021年4月，當時籌集10億美元，其中包括索尼的2 億美元投資，其他投資者包括 Appaloosa、Baillie Gifford、富達、GIC、富蘭克林鄧普頓投資（Franklin Templeton）等。

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