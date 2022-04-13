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【第二季部署】光大證券料穩增長政策推動港股復甦 重點推薦組合包括8股

股樓投資 17:51 2022/04/13

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光大證券早前發表港股策略報告，指出上月國務院金融委召開專題會議，銀監會及中證監等部門接連對房地產行業政策作出表態等，都有助降低信用危機風險，提振海外市場的投資信心。未來隨著融資環境趨鬆，港股中比重較高的金融地產行業有望回暖。該行同時指，俄羅斯及烏克蘭衝突推高能源價格，使市場更關注全球滯脹上升風險。在全球通脹情況明顯改善前，港股修復空間有限，反彈料溫和。

【小米1810】印度當局傳調查小米 商業行為是否遵守當地外匯法   詳情請看【下一頁

光大證券相信，隨著「十四五」重大項目近期開工，基建作為本輪跨周期調節及穩增長的主要把手，有助帶動有關股份表現。此外，隨著疫苗接種率復甦，及出行鏈相關的酒店、餐飲、旅遊和博彩等行業需求有望復甦，資產配置上可以關注。行業監管常態化，亦有助科網股修復估值。光大證券同時選出8隻港股，作為重點推薦組合。

光大證券4月推薦港股：

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中證監國資委等部門 鼓勵上市公司回購股份  詳情請看【下一頁

同場加映  【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

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撰文 : 李尚毅

蒙牛乳業（02319） 港股

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