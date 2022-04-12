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【烏克蘭戰爭】OPEC下調全球石油日需求增長預測　因俄烏局勢、中國疫情重燃等

股市 22:21 2022/04/12

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【烏克蘭戰爭】OPEC下調全球石油日需求增長預測　因俄烏局勢、中國疫情重燃等

石油輸出國組織（OPEC）下調全球石油需求預測，OPEC在月度報告預計，2022年全球石油日需求增長預估為367萬桶，較此前預測下降 48 萬桶，原因是俄羅斯入侵烏克蘭，原油價格飆升導致通脹上升以及 Omicron變種病毒在內地重燃所帶來的的影響。

紐約期油現升5.82%，報99.77美元，布蘭特期油升5.74，報104美元。

2 月份俄羅斯入侵烏克蘭，導致油價飆升至每桶139 美元以上，為 2008 年以來的最高水平，加劇了通脹壓力。此後，隨著美國和其他國家宣布計劃利用戰略石油庫存來增加供應，原油價格下跌，但仍保持在 100 美元以上。

OPEC：大宗商品價格上漲 中國供應鏈瓶頸助長全球通脹

OPEC稱，雖然預計俄羅斯和烏克蘭都將在 2022 年面臨衰退，但全球其他經濟體也將受到徹底影響，OPEC又表示，大宗商品價格強勁上漲，加上中國和其他地區持續存在的供應鏈瓶頸等，助長全球通脹。

OPEC預計，第三季度全球石油日消費量預計將超過 1億桶，上一次超過1億桶是在2019 年。OPEC表示，通脹是影響世界經濟的主要因素，並將今年的經濟增長預期從4.2%下調至3.9%，並表示有進一步下調的機會。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、山東黃金及廣汽集團

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