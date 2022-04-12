【中國經濟】瑞銀汪濤料人行進一步降準支持信貸反彈　短期內降息可能性大幅降低

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，3月新增人民幣貸款3.13萬億元，大幅強於預期，按年多增4000億元。往前看，鑑於疫情帶來的下行壓力依然較大，瑞銀認為央行會利用進一步降準、其他流動性和貨幣政策工具、放鬆信貸政策等方式，支持信貸反彈。

汪濤指，預計今年上半年信貸按年增速會繼續小幅反彈、年中達11%左右，下半年信貸增速小幅回落，信貸脈沖在6至7月轉正。此外，瑞銀仍認為未來1至2個月央行可能降低政策利率，惟鑑於3月信貸大幅反彈、市場利率較低、中美利差倒掛，短期內降息的可能性已大幅降低。

首季GDP按年增速或微升至4.2%

國家統計局3月製造業採購經理人指數（PMI）下滑0.7個百分點，服務業PMI大幅下降3.8個百分點。汪濤認為，預計即將公布的3月經濟資料將顯示大部分經濟活動的按年增速放緩，社會消費品零售所受衝擊最嚴重，而工業生產及出口所受影響可能較溫和。房地產銷售和投資在1至2月明顯強於預期，但3月可能明顯走弱，而基建投資可能持續復蘇。預計3月信貸增速將小幅提高，CPI按年增速上行而PPI下滑。不過，鑑於1至2月官方資料較為強勁，今年第一季整體GDP按年增速或將微升至4.2%。

汪濤指，由於上海市（佔GDP的4%）的封控措施已持續數周，且短期內並不會很快完全取消；全國各地普遍大幅收緊了防疫限制，Omicron疫情可能持續拖累4月及第二季度中國經濟增長。考慮到老年人（尤其是80歲以上的人群）的疫苗接種率較低、且過去兩年「動態清零」政策效果較好，認為即便短期增長壓力較大，中國也不會很快全盤放棄現行防疫政策。

倘防疫政策持續更久 或拖累今年經濟增長降至4%

她預計，未來幾個月防疫政策可能微調，宏觀政策也可能進一步放鬆，包括降準、下調政策利率、加大基建投資以及放鬆房地產調控。對經濟增長的基準預測（2022年增長5%）主要面臨風險偏下行，如果防疫政策更加嚴格、或持續時間更長，或拖累今年經濟增長降至4%。

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