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【女股神】Elon Musk拒入董事會後 Cathie Wood再減持Twitter股份

股樓投資 20:16 2022/04/12

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在特斯拉（Tesla，美：TSLA） 行政總裁馬斯克（Elon Musk）決定不加入Twitter（美：TWTR）董事會後，「科技股女股神」Cathie Wood旗下基金公司方舟投資（ARK Invest）進一步減持Twitter股份，價值約874萬美元。

據外媒報道，在Elon Musk拒絕加入Twitter董事會後，ARK Invest賣出18.5萬股Twitter股票，估計價值874萬美元。Twitter股價周一（11日）收市漲1.7%，至每股47美元，今年至今共漲10.2%。

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

目前，ARK Invest旗下有2隻ETF持有Twitter股份，分別為ARK Next物聯網主動型ETF（美：ARKW）及 ARK金融科技創新（美：ARKF）。在周一交易前，兩隻ETF共持有Twitter 132 萬股，價值約6,116萬美元。最新減持使Ark Invest在Twitter的風險敞口降低約14%。

【大行報告】對港股審慎樂觀 最看好3類板塊 瑞銀列出8隻愛股最新目標價 【下一頁

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同場加映：【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

 

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減持 Cathie Wood 基金 ETF 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 Twitter（美：TWTR） 行政 Tesla Twitter

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