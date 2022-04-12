【女股神】Elon Musk拒入董事會後 Cathie Wood再減持Twitter股份

在特斯拉（Tesla，美：TSLA） 行政總裁馬斯克（Elon Musk）決定不加入Twitter（美：TWTR）董事會後，「科技股女股神」Cathie Wood旗下基金公司方舟投資（ARK Invest）進一步減持Twitter股份，價值約874萬美元。

據外媒報道，在Elon Musk拒絕加入Twitter董事會後，ARK Invest賣出18.5萬股Twitter股票，估計價值874萬美元。Twitter股價周一（11日）收市漲1.7%，至每股47美元，今年至今共漲10.2%。

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

目前，ARK Invest旗下有2隻ETF持有Twitter股份，分別為ARK Next物聯網主動型ETF（美：ARKW）及 ARK金融科技創新（美：ARKF）。在周一交易前，兩隻ETF共持有Twitter 132 萬股，價值約6,116萬美元。最新減持使Ark Invest在Twitter的風險敞口降低約14%。

【大行報告】對港股審慎樂觀 最看好3類板塊 瑞銀列出8隻愛股最新目標價 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

同場加映：【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠