【內房危機】蘇州放寬二手房限售 惟上海封城令內房債券違約再現 拖累內房股捱沽

內房陸續有城市發布樓市鬆綁政策，最新有被視為新一綫城市的蘇州，也放寬住房限售，並從昨日（11日）開始執行，二手房限售期由5年改為3年，惟消息未能提振內房股價。藍籌國企中海外（00688）跌1.7%，報25.65元；華潤置地（01109）跌0.5%，報37.9元；民企內房股碧桂園（02007）跌幅較深，曾跌穿6元，最多跌3.6%，收報6元，跌2.9%。

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內房股表現轉弱，與內地疫情未見受控有關，在上海封城拖累下，內房債務違約問題再現。其中總部位於上海的正榮地產（06158）公布，多筆債券利息或未能在寬限期前償還，股價繼昨日瀉逾一成後，再跌4.3%，報0.67元。另外，總部同樣位於上海的世茂集團（00813），雖已因未能公布業績停牌，但昨日多隻境內債價急瀉逾兩成。

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記者：郭秀慧