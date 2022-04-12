【元宇宙】Mastercard申請元宇宙商標　可使用虛擬信用卡交易

▲ Mastercard正在美國申請十多項NFT（非同質化代幣）專利和元宇宙相關商標。（Mastercard官網圖片）

元宇宙（Metaverse）為近年熱話，不少企業相繼加入元宇宙市場，信用卡巨頭Mastercard亦不例外。據悉，Mastercard正在美國申請十多項NFT（非同質化代幣）專利和元宇宙相關商標。

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據外媒《Business2Community》報道，Mastercard早前向美國專利商標局提出申請，當中包括：在元宇宙和其他虛擬世界中使用的虛擬信用卡、虛擬扣賬卡（Debit Card）、虛擬預付卡（Prepaid Card）等進行虛擬交易的專利。另外，Mastercard亦打算在元宇宙中舉辦金融研討會、體育賽事、及其他表演或活動。

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據悉，Mastercard部分專利申請還提出了「數碼資產虛擬社區計劃」（virtual community for digital assets），外界預料這將會是一個NFT市場，相信該企在不久將來支援NFT交易。

《CoinTelegraph》報道也提及，Mastercard在2022年第一季度聘請了500名新員工，負責開展加密貨幣、區塊鏈技術和NFT的市場。可見，Mastercard一直積極為進軍元宇宙作準備。

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責任編輯：吳嘉雯

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