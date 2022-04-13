【理財智慧】網上睇醫生都有得claim保險? 仲有患者義診服務

疫情至今已超過兩年，今次的疫情改變了不少人的生活習慣，例如習慣了點外賣、去酒店渡假、利用視像軟件去開會、舉行視像婚禮、在家工作等。其實遠端看醫生也因為疫情變得大行其道，甚至中醫、兒科和專科都可以網上會診，甚至提供免費的送藥服務。

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網上診症

在第五波疫情的時候，每日動輒上萬人染疫，加上公營醫療系統超出負荷，如果不幸身體不適，但又不希望出門，網上診症便是其中一個選擇，包括有中醫和西醫都可以提供網上診症服務，可以直接利用視像功能看診、藥物也可以直接送到家中。

現時有不少的應用程式都可以提供相關的服務，例如醫神DRAPP、DR GO、港怡醫院、卓健醫療等，甚至連專料的醫生都可以提供，但用戶只需要先在網上注冊和預約。但網上診症也有其限制，大多都不接受「新症」和皮膚病等。

患者免費中醫診症

浸大中醫和博愛中醫因為疫情嚴，為新冠患者提供免費諮詢和診症服務，並提供免費配藥服務，而且費用全免，藥物也會免貴送到指定地點。同時，當患者轉為陰性後，也可以到指定的地方接受免費中醫就診服務。除了中醫外，Bowtie保險也為確診的12歲以下兒童提供免費的診症服務 (但4月14日會結束)。

保險公司視像診症

現時有不少公司都為指定的投保人提供視像會診服務，例如保柏的會員如果享有網絡門診保障及持有合資格的醫療卡，便可以透過手卓健應用程式與指定的網路醫生會診，每次會診視為網絡門診保障下的一次普通科醫生診症、信諾保險提供普通科及專科醫生就診服務，只需付費成為會員便可以透過應用程式作預約，會診後相關診症及藥物費用可以提供電子醫療收據及醫生證明。

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撰文 : 陳佳恩