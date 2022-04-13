C朗掟爛自閉小球迷電話捱轟 獲家姐力撐偉大完美

英超球會曼聯球星C朗拿度早前行入更衣室時，將一名患有自閉症的小球迷電話摔在地上而捱轟。C朗事後發表聲明道歉，但英國警方揚言調查事件。C朗家姐Elma Aveiro事後在社交網站為C朗辯護，指他無需向任何人解釋。她又讚C朗偉大而完美，是自己認識的人當中最好的人。

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C朗 (Cristiano Ronaldo) 今季表現遜色，上周更因曼聯作客敗陣將14歲患自閉症的球迷的電話摔在地上洩憤。而小球迷的母親更投訴C朗導致兒子手背有瘀傷，風波一直未平息，警方證實會調查今次事件。

C朗姐姐Elma Aveiro於Instagram上載與C朗的合照，形容弟弟是偉大而完美、亦是自己所認識之中最好的人。她又指責那些生活不愉快，但喜歡講是非的外人。

Elma強調C朗不需向任何人解釋，眾人了解事實後自然會收聲。Aveiro重申自己很愛弟弟，希望風波盡快過去。

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C朗事後在Instagram 發文道歉，指任何人在面臨困難時要處理情緒都絕非易事，承認自己要保持尊重、耐心，為所有熱愛足球的年輕人樹立榜樣。

C朗亦向小球迷道歉，並邀請他再次觀看比賽，宣揚公平競爭及體育精神。

責任編輯：郭麗明