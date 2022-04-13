  • 25°C
香港時間 : 2022413日 (三) 10:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

C朗掟爛自閉小球迷電話捱轟 獲家姐力撐偉大完美

環球政治 09:05 2022/04/13

分享：

分享：

英超球會曼聯球星C朗拿度早前行入更衣室時，將一名患有自閉症的小球迷電話摔在地上而捱轟。C朗事後發表聲明道歉，但英國警方揚言調查事件。C朗家姐Elma Aveiro事後在社交網站為C朗辯護，指他無需向任何人解釋。她又讚C朗偉大而完美，是自己認識的人當中最好的人。

真子去紐約博物館做義工 等小室圭律師考試放榜 【下一頁】

C朗 (Cristiano Ronaldo) 今季表現遜色，上周更因曼聯作客敗陣將14歲患自閉症的球迷的電話摔在地上洩憤。而小球迷的母親更投訴C朗導致兒子手背有瘀傷，風波一直未平息，警方證實會調查今次事件。

C朗姐姐Elma Aveiro於Instagram上載與C朗的合照，形容弟弟是偉大而完美、亦是自己所認識之中最好的人。她又指責那些生活不愉快，但喜歡講是非的外人。

Elma強調C朗不需向任何人解釋，眾人了解事實後自然會收聲。Aveiro重申自己很愛弟弟，希望風波盡快過去。

朗尼點名「僅一人不會」 回應C朗妒忌指控 【下一頁】

C朗事後在Instagram 發文道歉，指任何人在面臨困難時要處理情緒都絕非易事，承認自己要保持尊重、耐心，為所有熱愛足球的年輕人樹立榜樣。

C朗亦向小球迷道歉，並邀請他再次觀看比賽，宣揚公平競爭及體育精神。

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

JLo與賓艾佛力再訂婚 棄購4億豪宅另覓更豪華愛巢
今日
JLo與賓艾佛力再訂婚 棄購4億豪宅另覓更豪華愛巢
真子去紐約博物館做義工 等小室圭律師考試放榜
今日
真子去紐約博物館做義工 等小室圭律師考試放榜
【烏克蘭戰爭】伊朗據報向俄供導彈 由伊拉克走私武器
2022/04/12
【烏克蘭戰爭】伊朗據報向俄供導彈 由伊拉克走私武器
【烏克蘭戰爭】日本凍結普京女兒財產 禁俄伏特加進口
2022/04/12
【烏克蘭戰爭】日本凍結普京女兒財產 禁俄伏特加進口
俄15歲高卡車手奪冠行納粹禮 車隊即割席解約
2022/04/12
俄15歲高卡車手奪冠行納粹禮 車隊即割席解約

你可能感興趣

JLo與賓艾佛力再訂婚 棄購4億豪宅另覓更豪華愛巢
今日 08:35
JLo與賓艾佛力再訂婚 棄購4億豪宅另覓更豪華愛巢
真子去紐約博物館做義工 等小室圭律師考試放榜
今日 08:05
真子去紐約博物館做義工 等小室圭律師考試放榜
【烏克蘭戰爭】伊朗據報向俄供導彈 由伊拉克走私武器
18:19 2022/04/12
【烏克蘭戰爭】伊朗據報向俄供導彈 由伊拉克走私武器
網絡熱話 C朗拿度 足球 自閉症 曼聯 英超

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月13日 時間10:00）

下一篇文章

JLo與賓艾佛力再訂婚 棄購4億豪宅另覓更豪華愛巢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】伊朗據報向俄供導彈 由伊拉克走私武器
【烏克蘭戰爭】伊朗據報向俄供導彈 由伊拉克走私武器
【烏克蘭戰爭】奧地利總理唔普京 指普京陷戰爭邏輯
【烏克蘭戰爭】奧地利總理唔普京 指普京陷戰爭邏輯
新型冠狀肺炎全球疫情（04月13日 時間10:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月13日 時間10:00）
【Omicron】日本首現XE個案 南韓首錄XL個案
【Omicron】日本首現XE個案 南韓首錄XL個案
碧咸大仔獲富豪外父送名貴鑽飾 同老婆新婚首放閃
碧咸大仔獲富豪外父送名貴鑽飾 同老婆新婚首放閃
【烏克蘭戰爭】普京視察遠東航天發射設施 馬里烏波爾料過萬人死（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】普京視察遠東航天發射設施 馬里烏波爾料過萬人死（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款