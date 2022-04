【周大調富格曲@iM網欄】電影配樂大師 John Williams

音樂名家之中,有兩位 John Williams,全名分別是 John Towner Williams 及 John Christopher Williams,兩者皆技藝非凡。前者為著名美國作曲家、鋼琴家、指揮家及電影配樂大師;後者是英國著名古典結他演奏家。其中,較為普羅大眾所熟悉的,要算是前者 John Towner Williams (下稱 John Williams)。

John Williams 被譽為世上最重要的作曲家之一,他的作品,遍傳世界各地。不同國籍、不同年齡的大小朋友都聽過他的樂曲。過去數十年間,他夥拍著名導演史提芬史匹堡,替其電影編寫樂曲及配樂,成就了一套又一套的經典作品。其中,著名影片包括 Schindler’s List,E.T.: The Extra-Terrestrial,Jaws,Jurassic Park,Close Encounters of the Third Kind,Indiana Jones,Saving Private Ryan,Amistad, Munich, Hook,Catch Me If You Can,Minority Report,A.I.: Artificial Intelligence,Empire of the Sun,The Adventures of Tintin 及 War Horse 等等。除此之外,膾炙人口的 Star Wars 系列、Harry Potter 及 Superman 等影片亦由 John Williams 負責作曲配樂。

除了電影配樂,John Williams 先後為二百多套電視劇集撰寫樂曲。運動場上,四年一度的奧運會亦有他的參與。1984年洛杉磯奧運會、1988年漢城奧運會、1996年亞特蘭大奧運會及2002年鹽湖城冬季奧運會皆由 John Williams 擔任音樂總監。

獎項方面,John Williams 更是獲獎無數。先後獲得50個奧斯卡提名、5個奧斯卡金像獎、7個英國電影學院獎、22個格林美獎、4個金球獎及5個艾美獎,成就非凡。最近,他與小提琴家 Anne Sophie Mutter 及頂級交響樂團合作,包括 Wiener Philharmoniker、Berliner Philharmoniker 及 The Recording Arts of Orchestra of Los Angeles 等,灌錄多首電影金曲。音樂會上沒有電影片段,純音樂的演出同樣精彩。

John Williams 編寫的曲調不但切合影片主題、節奏及氣氛,更往往不乏劃龍點睛的果效。Jaws 的主題音樂就僅用了兩個低音去表達。大螢幕上未見大白鯊的蹤影,單憑兩個重複又重複的低音,就營造了緊張的氣氛。Star Wars 的小號獨奏亦早已深入民心,一些音樂老師甚至以 Star Wars 的主題音樂作為教材,教導學生數 Triplet (三連音),輕鬆易學。而 Schindler’s List 中的小提琴獨奏已輾轉成為英國皇家音樂學院的考試曲目。而當年為 Schindler’s List 錄製小提琴獨奏的,就是世界著名小提琴家 Itzhak Perlman。最近,著名大提家 Yo-Yo Ma 亦與 New York Philharmonic 灌錄此曲。以大提琴演奏 Schindler’s List,可有另一番韻味。

在第44屆 AFI 終身成就獎頒獎典禮上,John Williams 憶述道,當年 Schindler’s List 剛完成了初步剪接,看過影片後,自己感動得說不出話來。數天後,向導演史匹堡表示,Schindler’s List 實在是一偉大之作,應該另找一位更好的作曲家當配樂。導演笑說:”I know, but they’re all dead.”

作者_Kalvin Chau(周雋賢)簡介: 德國音樂碩士,於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會,為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請,於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育, 學生獲獎無數。

