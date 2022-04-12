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【周大調富格曲@iM網欄】電影配樂大師 John Williams

名人薈萃 19:19 2022/04/12

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音樂名家之中，有兩位 John Williams，全名分別是 John Towner Williams 及 John Christopher Williams，兩者皆技藝非凡。前者為著名美國作曲家、鋼琴家、指揮家及電影配樂大師；後者是英國著名古典結他演奏家。其中，較為普羅大眾所熟悉的，要算是前者 John Towner Williams （下稱 John Williams）。

 

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John Williams 被譽為世上最重要的作曲家之一，他的作品，遍傳世界各地。不同國籍、不同年齡的大小朋友都聽過他的樂曲。過去數十年間，他夥拍著名導演史提芬史匹堡，替其電影編寫樂曲及配樂，成就了一套又一套的經典作品。其中，著名影片包括 Schindler’s List，E.T.: The Extra-Terrestrial，Jaws，Jurassic Park，Close Encounters of the Third Kind，Indiana Jones，Saving Private Ryan，Amistad, Munich, Hook，Catch Me If You Can，Minority Report，A.I.: Artificial Intelligence，Empire of the Sun，The Adventures of Tintin 及 War Horse 等等。除此之外，膾炙人口的 Star Wars 系列、Harry Potter 及 Superman 等影片亦由 John Williams 負責作曲配樂。

除了電影配樂，John Williams 先後為二百多套電視劇集撰寫樂曲。運動場上，四年一度的奧運會亦有他的參與。1984年洛杉磯奧運會、1988年漢城奧運會、1996年亞特蘭大奧運會及2002年鹽湖城冬季奧運會皆由 John Williams 擔任音樂總監。

獎項方面，John Williams 更是獲獎無數。先後獲得50個奧斯卡提名、5個奧斯卡金像獎、7個英國電影學院獎、22個格林美獎、4個金球獎及5個艾美獎，成就非凡。最近，他與小提琴家 Anne Sophie Mutter 及頂級交響樂團合作，包括 Wiener Philharmoniker、Berliner Philharmoniker 及 The Recording Arts of Orchestra of Los Angeles 等，灌錄多首電影金曲。音樂會上沒有電影片段，純音樂的演出同樣精彩。

John Williams 編寫的曲調不但切合影片主題、節奏及氣氛，更往往不乏劃龍點睛的果效。Jaws 的主題音樂就僅用了兩個低音去表達。大螢幕上未見大白鯊的蹤影，單憑兩個重複又重複的低音，就營造了緊張的氣氛。Star Wars 的小號獨奏亦早已深入民心，一些音樂老師甚至以 Star Wars 的主題音樂作為教材，教導學生數 Triplet (三連音)，輕鬆易學。而 Schindler’s List 中的小提琴獨奏已輾轉成為英國皇家音樂學院的考試曲目。而當年為 Schindler’s List 錄製小提琴獨奏的，就是世界著名小提琴家 Itzhak Perlman。最近，著名大提家 Yo-Yo Ma 亦與 New York Philharmonic 灌錄此曲。以大提琴演奏 Schindler’s List，可有另一番韻味。

在第44屆 AFI 終身成就獎頒獎典禮上，John Williams 憶述道，當年 Schindler’s List 剛完成了初步剪接，看過影片後，自己感動得說不出話來。數天後，向導演史匹堡表示，Schindler’s List 實在是一偉大之作，應該另找一位更好的作曲家當配樂。導演笑說：”I know, but they’re all dead.”

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介：

德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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